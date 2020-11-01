نقل المهدي الى مستشفى خاص لمتابعة العلاج

الخرطوم 1 نوفمبر 2020- أعلن حزب الأمة القومي الأحد أن رئيسه الصادق المهدي يباشر علاجه حاليا من احدى المشافي الخاصة بأم درمان وأن وضعه الصحي مطمئن.
- الصادق المهدي
وكانت أسرة المهدي قالت في بيان الجمعة إن الفحوصات اثبتت اصابة عميدها بفايروس كورونا وانه يتلقى العلاج ويتمتع بوضع مستقر، كما اعلنت اصابة عدد من أفراد الأسرة وقادة من الحزب بالفايروس.
وقال حزب الأمة في بيان عن الأمانة العامة تلقته "سودان تربيون" إن الأنباء المتداولة عن صحة المهدي في بعض وسائل التواصل الاجتماعي "غير دقيقة".
وأضاف "الصحيح أنه إحتاج مساء السبت لإجراء بعض الفحوصات، فتمَّ نقله إلى مستشفى علياء لإجرائها، ولمقابلة الأطباء، وقرر الأطباء أن يبقى بالمستشفى للمتابعة والإطمئنان على صحته".
وطمأن البيان أنصار الحزب على صحة المهدي وأنه سيخرج لمتابعة علاجه بالمنزل حسب نصيحة أطبائه.
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