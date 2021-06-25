حزمة دعم أوروبي للتصدي لكورونا في السودان تبدأ بمنحة فرنسية

سفيرا الاتحاد الأوروبي وفرنسا مع مسؤول سوداني في استقبال معدات طبية لمكافحة كورونا ـ مطار الخرطوم 24 يونيو 2021

الخرطوم 25 يونيو 2021 ـ وصلت الخرطوم ثلاثة أطنان من المعدات الطبية، منحة فرنسية عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية (EUCPM)، التي ستكمل حزمة دعم للتصدي لكورونا بتبرعات قادمة من لوكسمبورغ وألمانيا.

وتمكن هذه المعدات السودان من انشاء مراكز متنقلة للتطعيم وفحص كورونا بالمناطق النائية.

واستقبل سفيرا الاتحاد الأوربي وفرنسا وممثلو حكومة السودان من وزارتي الصحة والخارجية بمطار الخرطوم الدولي الطائرة التي احتوت شحنتها على أقنعة وجه وقفازات وملابس طبية وقائية ومولدات الأكسجين وأجهزة طبية وأجهزة اختبار فحص كورونا الدقيقة وخيام وأطقم طبية لمراكز التطعيم التي تستخدم لمرة واحدة.

وستمكن هذه المعدات حكومة السودان من انشاء مراكز متنقلة للتطعيم وفحص الكورونا وصولا للمواطنين في المناطق النائية لمكافحة الوباء.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان دن دوول إن هذا التبرع من الجمهورية الفرنسية يأتي في إطار مبادرة فريق أوروبا كاستجابة من الاتحاد الأوروبي ودوله لوباء فيروس كورونا.

وأكد في تصريحات صحفية أن الشحنة الفرنسية ستمكن من إنشاء مراكز متنقلة للفحص والتطعيم وبالتالي الوصول إلى المواطنين في المناطق النائية في السودان. على أن يتم استكماله بتبرعات قادمة من لوكسمبورغ وألمانيا، ما يجعل هذا الدعم مبادرة أوروبية مشتركة.

وتابع "يعتبر الاتحاد الأوروبي من أقوى الداعمين والمانحين للسودان في محاربة كورونا حيث تجاوز إجمالي ومجموع حزمة الاستجابة العالمية لفريق أوروبا لمواجهة الجائحة بالسودان 120 مليون يورو منذ بداية الوباء وحتى الآن".

وأشار فان دن دوول إلى دعم الاتحاد الأوروبي ودوله للسودان بقوة للوصول إلى صناديق الدعم الدولية والأممية للحصول على التمويل والدعم لمواجهة كورونا.

وجدد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الفترة الانتقالية وتخفيف العبء الصحي لأزمة كورونا على السلطات السودانية.