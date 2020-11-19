 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020

حكومة الظل ترفض استغلال أرض السودان لتوجيه رسائل عدوان لدول أخرى

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 19 نوفمبر 2020 -أعلنت حكومة الظل بحزب بناء السودان، رفضها لاستغلال أرض البلاد لتوجيه رسائل عدوان إلى دول أخرى، وذلك على خلفية مناورات عسكرية جوية بين الجيشين السوداني والمصري، بمنطقة مروي.

JPEG - 27.4 كيلوبايت
وزيرة الدفاع في حكومة الظل أسماء ميرغني..صورة لـ"سودان تربيون"

ووصلت في 11 نوفمبر الجاري، وحدات من الجيش المصري وعناصر من قوات الصاعقة إلى قاعدة مروي الجوية، شمالي السودان، للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المشترك "نسور النيل -1" وهو الأول من نوعه بين البلدين.

وقالت وزيرة الدفاع بحكومة الظل، أسماء ميرغني، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "نرفض بشكل قاطع استغلال الأرض السودانية لتوجيه رسائل أو تنفيذ عدوان تجاه أي من الدول".

وثارت تكهنات بأن المناورات الجوية المشتركة ترمي الى رسائل صوب اثيوبيا حيث تتمدد خلافاتها مع مصر والسودان حول ملف سد النهضة.

وأشارت أسماء إلى أن هذه التدريبات تزيد من حالة القلق وحدة التوتر في المنقطة مع الأحداث الحالية، وذلك في إشارة إلى النزاع المسلح بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير إقليم التقري.

وأضافت : "رغم أن التدريب والتعاون العسكري مع دول العالم يصب في مصلحة الجيش السوداني، إلا إننا نرى أن أهم واجبات وزارة الدفاع هو الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة الأراضي".

وطالب البيان وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية للعمل على حل مسألة حدود السودان "حيث لا تزال هناك قضايا متعلقة كمثلث حلايب وشلاتين".

وتحتل مصر مثلث حلايب ومناطق شلاتين منذ العام 1995، حيث ظل السودان يطالب بالتحكيم الدولي وهو أمر داومت مصر على رفضه.

ودعت وزيرة الدفاع بحكومة الظل إلى حل أزمة الحدود بصورة نهائية عبر التحكيم الدولي، قبل البدء في مبادرات من شاكلة المناورات أو أي تعاون.

وفي 12 أكتوبر 2019 جرى الإعلان عن تشكيل أول حكومة ظل في البلاد لمراقبة ونقد ونصح الحكومة الانتقالية، وسمى فيها 14 وزير، ثلاث يتولون ملفات و11 لحقائب وزارية بينهن 4 سيدات أوكلت لاثنتان منهن حقيبتا الداخلية والدفاع.

وقال حزب (بناء السودان) الذي طرح المبادرة إنه يسعى الى ترسيخ مفهوم قائم على أن الأحزاب يجب أن تخاطب المواطنين ببرامجها ومشاريعها وقراراتها التي ستنفذها بالتفصيل حال وصولها للحكم بدلا من الاكتفاء بشعارات على شاكلة مجانية التعليم والخدمات الصحية دون تخطيط حقيقي لكيفية تنفيذ هذه الشعارات.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

فرص المراجعة التاريخية على ضوء ثورة ديسمبر والسلام في السودان 2020-11-17 07:00:52 ياسر عرمان قال البروفيسر السنغالى الشيخ أنتا ديوب، وهو واحد من أهم المؤرخين والمفكرين الثوريين الأفارقة، وقد نال درجة الدكتوراة من جامعة السوربون فى رسالة حول اصول الحضارة الإفريقية السوداء القديمة لوادى النيل وقد اطلق (...)

الأزمة وآفاق المخرج 2020-11-15 19:55:48 بقلم : محمد عتيق حركات التغيير الكبرى ، الثورات العظيمة عبر التاريخ ، تتعرض دائماً للاختبارات القاسية ، تتوالى عليها المشكلات فتمسك بخناقها وتكاد تبعث اليأس في بعض أطرافها وجمهورها ؛ مشكلات موضوعية تبرز من الواقع ومن (...)

حوار الكباشى تحت المجهر 2020-11-12 09:11:45 الجاك محمود أحمد الجاك * من الطبيعى أن يقرأ أى متابع حصيف حوار الجنرال شمس الدين الكباشى الذى أجرته معه صحيفة اليوم التالى بحر الأسبوع الماضى فى سياق التطور الدرامى فى المشهد السياسى السودانى و تعقيدات الأوضاع السياسية و (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.