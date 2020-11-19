حكومة الظل ترفض استغلال أرض السودان لتوجيه رسائل عدوان لدول أخرى

الخرطوم 19 نوفمبر 2020 -أعلنت حكومة الظل بحزب بناء السودان، رفضها لاستغلال أرض البلاد لتوجيه رسائل عدوان إلى دول أخرى، وذلك على خلفية مناورات عسكرية جوية بين الجيشين السوداني والمصري، بمنطقة مروي.

وزيرة الدفاع في حكومة الظل أسماء ميرغني..صورة لـ"سودان تربيون"

ووصلت في 11 نوفمبر الجاري، وحدات من الجيش المصري وعناصر من قوات الصاعقة إلى قاعدة مروي الجوية، شمالي السودان، للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المشترك "نسور النيل -1" وهو الأول من نوعه بين البلدين.

وقالت وزيرة الدفاع بحكومة الظل، أسماء ميرغني، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "نرفض بشكل قاطع استغلال الأرض السودانية لتوجيه رسائل أو تنفيذ عدوان تجاه أي من الدول".

وثارت تكهنات بأن المناورات الجوية المشتركة ترمي الى رسائل صوب اثيوبيا حيث تتمدد خلافاتها مع مصر والسودان حول ملف سد النهضة.

وأشارت أسماء إلى أن هذه التدريبات تزيد من حالة القلق وحدة التوتر في المنقطة مع الأحداث الحالية، وذلك في إشارة إلى النزاع المسلح بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير إقليم التقري.

وأضافت : "رغم أن التدريب والتعاون العسكري مع دول العالم يصب في مصلحة الجيش السوداني، إلا إننا نرى أن أهم واجبات وزارة الدفاع هو الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة الأراضي".

وطالب البيان وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية للعمل على حل مسألة حدود السودان "حيث لا تزال هناك قضايا متعلقة كمثلث حلايب وشلاتين".

وتحتل مصر مثلث حلايب ومناطق شلاتين منذ العام 1995، حيث ظل السودان يطالب بالتحكيم الدولي وهو أمر داومت مصر على رفضه.

ودعت وزيرة الدفاع بحكومة الظل إلى حل أزمة الحدود بصورة نهائية عبر التحكيم الدولي، قبل البدء في مبادرات من شاكلة المناورات أو أي تعاون.

وفي 12 أكتوبر 2019 جرى الإعلان عن تشكيل أول حكومة ظل في البلاد لمراقبة ونقد ونصح الحكومة الانتقالية، وسمى فيها 14 وزير، ثلاث يتولون ملفات و11 لحقائب وزارية بينهن 4 سيدات أوكلت لاثنتان منهن حقيبتا الداخلية والدفاع.

وقال حزب (بناء السودان) الذي طرح المبادرة إنه يسعى الى ترسيخ مفهوم قائم على أن الأحزاب يجب أن تخاطب المواطنين ببرامجها ومشاريعها وقراراتها التي ستنفذها بالتفصيل حال وصولها للحكم بدلا من الاكتفاء بشعارات على شاكلة مجانية التعليم والخدمات الصحية دون تخطيط حقيقي لكيفية تنفيذ هذه الشعارات.