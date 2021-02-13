(حكومة الظل) تقول إن عدم تحرير الجنيه يتسبب في انهياره

الخرطوم 13 فبراير 2021 – جددت حكومة الظل بحزب بناء السودان، الطلب من حكومة الانتقال تحرير سعر صرف الجنيه، مشيرًة إلى أن عدم اتخاذ الخطوة يتسبب في انهيار قيمة العملة.

وزير مالية حكومة الظل بحزب (بناء السودان) مجاهد أحمد

وظلت حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تتحدث عن عدم رغبتها في تحرير أسعار الصرف، خوفًا من انخفاض قيمة الجنيه، الذي فقد الكثير من قيمته جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذها، والتي أبرزها تحرير أسعار الوقود والكهرباء.

وقال وزير المالية بحكومة الظل، مجاهد خلف الله، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "إن الاستمرار في تسويف قرار تحرير سعر الصرف يتسبب كل يوم في انهيار العملة وكل نواحي الاقتصاد الأخرى".

وأبدى تخوفه من أن يقود عدم اتخاذ الخطوة إلى إعادة البلاد للعزلة الدولية، حيث أن "المؤسسات المالية التي لا مناص لنا سوى التعامل معها لن تدخل مع السودان في معاملات مالية بقيمة جنيه كاذبة بعيدة كل البعد عن الواقع".

وبدأت العملة الوطنية تستعيد بعض قيمتها خلال الأيام السابقة بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي في بداية الأسبوع الفائت الذي بلغت فيه 415 مقابل الدولار الواحد في الأسواق الموازية.

وطالبت حكومة الظل في خواتيم 2019 بضرورة الإسراع في إجراء تحرير سعر الجنيه.

وأشار خلف الله إلى أن التأخير في اتخاذ قرار تحرير صرف العملة يزيد معاناة السودانيين، إضافة إلى تسببه في "إيقاف جميع القروض وإعفاءات القروض الموعودة".

وأضاف: "أي يوم إضافي يمر تزيد تكلفة الإصلاحات الاقتصادية مما يعرضها للفشل جراء زيادة سخط الناس وفقدانهم الثقة في جدواها مما يهدد بانهيار كامل للفترة الانتقالية".

وتتطلع حكومة الانتقال إلى الاستفادة من مبادرة الهيبك الخاصة بإعفاء ديون البلدان المثقلة بالديون، حيث وصلت مبالغ الأموال وفوائدها التي استدنها السودان من الدول والصناديق العالمية والإقليمية إلى قرابة 74 مليار دولار.