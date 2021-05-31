 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 31 أيار (مايو) 2021

(حماة النيل) ينهيان تدريبات مشتركة بمعركة مفترضة لتأمين الحدود

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 58 كيلوبايت
تدريبات سودانية مصرية لتعزيز التعاون العسكري

الخرطوم 31 مايو 2021 – ختمت وحدات من الجيشين السوداني والمصري الاثنين مناورات عسكرية برية، تحت مسمى (حماة النيل) مثّلا فيها معركة مفترضة في تأمين الحدود، بمشاركة تشكيلات عديدة.

وبدأت المناورات بين الطرفين في 26 مايو الجاري، بمنطقة أم سيالة شمال غرب أم درمان، وذلك في سياق تدريبات عسكرية مكثفة بين الجيشين جرت في الفترة الماضية.

وقال الإعلام العسكري التابع للجيش السوداني، الاثنين، إن المناورات العسكرية بين الجيشان اختتمت بـ “تمثيل حي لمعركة مفترضة لتأمين الحدود وتدمير قدرات العدو".

وأشار إلى أن المعركة المفترضة شارك فيها من الجيش السوداني تشكيلات القوات البرية ممثلة في القوات المحمولة جوًا، إضافة إلى القوات الخاصة والمهندسين والإشارة، فيما شارك الجيش المصري بقوات الصاعقة والمظلات.

وشارك في المعركة الافتراضية أيضًا، بحسب البيان الذي تلقته "سودان تربيون"، القوات الجوية من الجيشين.

وشهد نهاية المناورات رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ونظيره المصري الفريق أركان حرب محمد فريد حجازي.

وقال رئيس أركان الجيش السوداني إن المناورات العسكرية المشتركة لا تحمل "أي رسائل للآخرين طالما البلدين ينعمان بالسلام والاستقرار".

وبين الجيش السوداني والمصري بروتوكول تدريبي، حيث نفذا سابقًا مناورات جوية مشتركة مرتين بمسمى "نسور النيل الجوي" بقاعدة مروري العسكرية، إضافة إلى تمرين سيف العرب الذي جرى في الاسكندرية.

وقال مستشار القائد العام للجيش السوداني العقيد الطاهر أبو هاجة، إن مناورات حُماة النيل تُعتبر "مشروعا ناجحا وحدثا تاريخيا".

وأضاف: "أنه تمرين نوعي خاص نُفذ بصورة دقيقة ومهارة واحترافية عالية، إذ أظهر براعة المقاتلات في الاستطلاع والنقل والبحث والإنقاذ".

وأشار إلى أن المناورات طُبقت في ظروف جوية قاسية، لكنها "أثبتت قوة تحمل القوات المشاركة والإعداد الجيد لها، وكذلك كفاءة مراكز القيادة والسيطرة".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مفاوضات جوبا ... فك الارتباط في صيغته الجديدة 2021-05-31 20:36:38 بقلم : العبيد أحمد مروح (1) في الثالث من اكتوبر من العام الماضي، وقعت حكومة السودان الإنتقالية وتحالف "الجبهة الثورية" أكثر من ثمانية برتوكولات سلام في عاصمة دولة جنوب السودان – جوبا بعد عام كامل من التفاوض، وقد عرفت تلك (...)

الإمبراطور منليك يعلن عن طموحات إثيوبيا التوسعية في عام 1891 2021-05-31 11:44:59 د. فيصل عبدالرحمن علي طه 1 في ظل انتشار القوات السودانية داخل حدود الأراضي السودانية (بموجب اتفاقية 15 مايو 1902 وتخطيط قوين في عام 1903) تتوالى التصريحات الرسمية الإثيوبية التي تزعم بأن تلك الأراضي هي أراضٍ إثيوبية رسم (...)

من شجون الانتقال ؛ الطبيعي وغيرالطبيعي 2021-05-30 21:49:54 بقلم : محمد عتيق ( 1 ) من الطبيعي أن يحرص بعض العقلاء على نجاح الفترة الانتقالية عبر التعاون الايجابي بين المدنيين والعسكريين ، والاستمرار في دعم حكومة حمدوك وخياراته ، ولكن ، من غير الطبيعي أن يستمر ذلك الحرص : * في ظل (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.