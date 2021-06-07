(حمدوك): السودان مستعد لمواصلة جهود تحقيق السلام في الإقليم

حمدوك يتحدث للصحفيين بعد عودته من باريس.. الاربعاء 19 مايو 2021

الخرطوم 7 يونيو 2021 -أكد رئيس الوزراء السوداني ورئيس الدورة الحالية لـ"الإيقاد"، استعداد بلاده لمواصلة جهود تحقيق السلام في دول الإقليم.

واستقبل حمدوك الاثنين السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد"، ووركنه قبيهو، الذي وصل الخرطوم لاجراء محادثات مع المسؤولين على رأسهم وزيرة الخارجية مريم الصادق.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين؛ إن عبد الله حمدوك أكد "استعداد السودان لمواصلة تحقيق السلام في الإقليم ودعم التسوية السلمية في جنوب السودان".

وأشار إلى أن اللقاء بحث مسار تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، والخطوات التي يمكن تنفيذها لدعم التسوية السلمية.

وتوسطت الخرطوم بين الرئيس سلفا كير ميادريت وغريمه رياك مشار، حيث نجحت في توصل الطرفين إلى تسوية سلمية أفضت إلى تقاسم السُّلطة.

وأطلع حمدوك ضيفه على الإصلاحات التي تقوم بها الهيئة الحكومية للتنمية تحت رئاسة السودان.

وفي شأن آخر، يشارك عبد الله حمدوك في حفل يُقام في الخرطوم، غدًا الأربعاء، بمناسبة انضمام دول الترويكا ومنظمة الإيقاد للتوقيع كشهود على اتفاق السلام.

ويشارك في الحفل نائب رئيس مجلس السيادة وأعضاء من هذا المجلس ومجلس الوزراء ومبعوثي دول الترويكا "امريكا، بريطانيا والنرويج"، وممثلي البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة.

وقال مجلس الوزراء إن توقيع الترويكا والإيقاد كشهود لاتفاق السلام "يزيد من حجم الدعم الدولي لإنجاح تنفيذ الاتفاق".

ووقعت حكومة الانتقال وتنظيمات الجبهة الثورية اتفاق سلام في 3 أكتوبر 2021، بوساطة من جنوب السودان.