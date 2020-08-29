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(حمدوك) الى جوبا الأحد لحضور توقيع اتفاق سلام السودان

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الخرطوم 29 أغسطس 2020 -يتوجه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، إلى جوبا، لحضور التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة وأطراف عملية السلام.

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رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، إن حمدوك سيتوجه الى عاصمة جنوب السودان برفقة وفد رفيع المستوى، لحضور التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية، وأطراف عملية السلام، والذي سيكون بعد غد الإثنين.

وأكدت الوساطة في جنوب السودان أن أطراف عملية السلام في السودان قطعت أشواطا بعيدة في اتجاه الوصول الى تسوية سلمية لمشكلات مزمنة.

ولن تكون حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور جزءاً من هذه الاتفاقية حيث رفض الانضمام الى طاولة التفاوض قبل بدئها في أغسطس من العام الماضي، بينما تعثرت التفاهمات مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.

ومن شأن الاتفاق المنتظر توقيعه الاثنين أن يجري تغييرات في تركيبة الحكومة السودانية، حيث قضى بإضافة مقاعد في المجلس السيادي لتمثيل الجبهة الثورية فيه، كما ستتمثل أيضًا في الحكومة التنفيذية.

من جهة أخرى قال نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، ياسر عرمان، في تغريده على تويتر السبت إن "مؤسسات الحكم الانتقالي تحتاج إلى نقلة نوعية جديدة، وليس إضافة وجوه جديدة فحسب".

وأوضح أن "اتفاقية السلام يجب أن يكون أحد أهدافها تعزيز العلاقة بين المدنيين والعسكريين، دون أن يتغول أحدهما على الآخر، وفي إطار خدمة المصالح العليا للسودان، وقضايا الثورة والتغيير".

ولفت الى أن بناء كتلة انتقالية تضم المدنيين والعسكريين وإصلاح مؤسسات الحكم الانتقالي، وجذب القوى خارج أطر الحرية والتغيير، ولجان المقاومة، والنساء والشباب، للعب دور فاعل في الانتقال، قضية في غاية الأهمية".

وأضافـ، "دخول ست حركات تعتمد الكفاح المسلح وتوصلت إلى اتفاق للترتيبات الأمنية، سيسهم في بناء منظومة عسكرية أمنية تدعم الانتقال والمصالح العليا للسودان، وتعطي بعدا جديدا للشراكة بين المدنيين والعسكريين".

وأعلنت وساطة مفاوضات سلام السودان، الخميس، تأجيل توقيع اتفاق سلام بين حكومة الخرطوم، والجبهة الثورية الذي كان مقررا أمس الجمعة إلى الإثنين المقبل.

وتركز وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور، ومسار ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.



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