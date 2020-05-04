 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 4 أيار (مايو) 2020

(حمدوك): عدم وجود حكام مدنيين للولايات أضر بقضاياها

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 مايو 2020 - قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن عدم وجود حكام مدنيين في الولايات أضر كثيرًا بقضاياها، وتعهد بالعمل مع الائتلاف الحاكم والحركات المسلحة لتعيينهم في أسرع وقت ممكن.

JPEG - 35.6 كيلوبايت
عبد الله حمدوك

وكان يفترض أن يتم تعيين حكام مدنيين للولايات، في 18 أبريل، وفقًا لمصفوفة اتفق عليها شركاء الحُكم، لكن الخطوة تأجلت بسبب اعتراضات الجبهة الثورية.

وتقول الجبهة الثورية، في أحدث مواقفها الخاصة بتعيين حكام مدنيين للولايات، إنها لا تمانع من اتخاذ الخطوة حال إشراكها في معايير اختيار الحكام.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تصريحات صحفية، الاثنين: "عدم وجود حكام مدنيين أضر كثيرًا بقضايا الولايات".

وأردف "نعمل مع الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح لتعين ولاة مدنيين ومؤسسات تشريعية في الولايات حتى يشعر سكانها بوجود ثورة وتغيير حقيقي؛ لا يشعرون به اليوم".

وأشار إلى أن حكومته تستهدف قيام إدارات للخدمة المدنية ومجالس تشريعية محلية، في الولايات، مؤكدًا على أن المناقشات جارية لفعل ذلك.

وأكد على أن ذلك ينبغي فعله "في إطار الوصول إلى سلام دائم يعالج جذور الأزمة في الولايات، خاصة المتعلقة بالتنمية غير المتوازنة".

وقال حمدوك إن الولايات حدث فيها دمار في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية، بشكل متفاوت، مشيرًا إلى أن حكومته تعمل بجد لمعالجة هذه القضايا.

وذكر إن حكام الولايات العسكريون، يعملون في ظل ظروف صعبة، حيث أنهم ورثوا كل بقايا نظام الرئيس المعزول عمر البشير دون تغيير.

وتُحكم الولايات الآن، عدا ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض، من قبل قادة عسكريون، عينهم المجلس العسكري المحلول في أبريل 2019، لكنهم لا يملكون صلاحيات حكام كاملة وإنما يقومون بتصريف الأعمال فقط.

وتطالب قوى الحرية والتغيير وهي بمثابة ائتلاف حاكم، بتعيين حكام مدنيين مؤقتين إلى حين التوصل إلى سلام، وقد سُلمت رئيس الوزراء قائمة ترشيحات لشغل مناصب حكام الولايات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قحت وراهن المشروع الوطني 2020-05-03 21:42:59 بقلم : محمد عتيق ترد من وقت لآخر إشارات متقطعة تتحدث عن غياب (مشروع وطني) دون أن تحدد مفهوماً له أو لعناصره وكنهه رغم أنه موضوع مهم وأساسي يجب الحديث عنه وإدارة حوار وطني مسؤول حوله .. ابتداءاً نتساءل ؛ هل المشروع الوطني (...)

تموت الثّورة حينما تموت قضية المواطنة بلا تمييز 2020-05-03 00:07:38 بقلم : ياسر عرمان الزلزال يقاس بمقياس ريختر والثورة تقاس بمقياس ماتطرح من مشروع جديد ومغاير، بل ان الثورة هي ذلك المشروع. كان روبسبير عشية الثورة الفرنسية لاينام الا متوسداً كتاب جان جاك روسو "العقد الاجتماعي"، كان (...)

السودان من الفصل السابع الى السادس: الحقائق الغائبة (1) 2020-05-02 22:04:41 أحمد حسين ادم وعدت بعض الأصدقاء والصديقات الكرام، بالكتابة حول موضوع البعثة الأممية المرتقبة إلى السودان، والتي أحدثت جدلا كثيفا واستقطابا سياسيا حادا وواسعا ينذر بانقسام خطير فى السودان، وذلك في ضوء الخطابين الذين (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.