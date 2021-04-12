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حمدوك : علاقات السودان ومصر قائمة على المصالح المشتركة

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رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ـ صورة من سونا

الخرطوم 12 ابريل 2021- قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن العلاقات بين بلاده ومصر قائمة على أساس المصالح المشتركة، داعيًا إلى تحويل الزيارات المتبادلة إلى مشاريع وبرامج عمل.

واستقبل حمدوك، الاثنين، وفداً وزاريا مصر ضم وزير المالية محمد أحمد معيط ووزير النقل كامل عبد الهادي فرج.

وقال حمدوك، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون": "إن العلاقات السودانية المصرية تقوم على أساس المصالح المشتركة".

ودعا حمدوك إلى أن تحويل الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين إلى مشاريع وبرامج عمل ملموسة.

من جانبه، امتدح وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، تجربة مصر في التحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها مهمة لبلاده لتشابه الظروف بين القطرين.

وتابع: "استمعنا للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي من حيث الشمول والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة".

وأشار وزير النقل المصري ميرغني موسى إلى أن زيارة الوفد المصري ناقشت آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران والسكك الحديدية والنقل البري.

وأضاف: "العلاقات بين السودان ومصر تشهد تطورا وتقدما في كافة المجالات"، موضحًا أن زيارة الوفد المصري تُعتبر ضربة بداية جديدة في آفاق العمل المشترك.

بدوره، قال وزير المالية المصري محمد أحمد معيط إن الزيارة ناقشت التبادل التجاري والخبرات، إضافة إلى التعريف بتجربة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وكشف الوزير المصري عن عقدهم لقاءات مع إدارة الجمارك والضرائب وبنك السودان المركزي، حيث وقفوا على السياسات المالية والنقدية.

من جهته، قال وزير النقل المصري كامل عبد الهادي إن الوفد المصري بحث أوجه التعاون والشراكة بين وزارتي النقل في البلدين، خاصة مشروعات النقل السككي والنهري والبري والطرق البرية، علاوة على التدريب والتأهيل.



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