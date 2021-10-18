مناوي : حمدوك قدم مقترحات "مقبولة" لحل الأزمة السياسية الراهنة



الخرطوم 18 أكتوبر 2021- كشف مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان النقاب عن تلقيه مقترحات ووصفها بالمقبولة من رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وقال في لقاء له مع قناة الهلال التلفزيونية الأحد انه عقد اجتماعا مدته ساعتين مع عبدالله حمدوك بمشاركة رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم.

وقال ان هذا الاجتماع يأتي في سياق جهود حمدوك حل الأزمة الراهنة وانهم يساعدونه في هذا الإطار.

وأضاف ان رئيس الوزراء "قدم مقترحات كانت مقبولة لكن من المبكر جدا الكشف عنها قبل ان تجد قبول قبول من الطرف الأخر" كما شدد عن ان هذا المقترح يعمل على حل المشكلة بكاملها ولوضع خارطة سياسية جديدة للفترة الانتقالية.

وقال ان رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مساء الأحد مع الائتلاف الحاكم للحرية والتغيير.

وتطالب مجموعة مناوي بحل الحكومة الانتقالية مشيرة إلى ان فئة صغيرة استولت عليها وعزلتهم منه.

وأعلن مناوي استعداده للاستقالة عن منصبه كحاكم لاقليم دارفور

ان كان ذلك مصدر تناقض بين مطالبته بحل الحكومة وهو جزء منها.

كما نفى ان يكون المكون العسكري هو من مول المظاهرة والاعتصام الذي تلاها.

وكان الكثير من المشاركين قالوا انهم تلقوا أموال مقابل مشاركتهم في الاحتجاجات .