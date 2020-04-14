حمدوك: مصالح السودان في مياه النيل محفوظة حاليا وللأجيال القادمة

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

الخرطوم 14 أبريل 2020 - قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إن مصالح السودان في مياه النيل وروافده محفوظة حاليا وللأجيال القادمة،

وأوضح حمدوك لدى لقائه وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، ووزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، وأعضاء لجنة التفاوض في سد النهضة بمكونيها الفني والقانوني، أن "مصالح السودان في مياه النيل وروافده محفوظة حاليا وللأجيال القادمة، وذلك بفضل الخبرة والجهد الكبير المبذول دوما من أبنائه".

واستعرض اللقاء، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون، موقف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

واطمأن حمدوك على موقف السودان التفاوضي، والترتيبات التي اعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التي توفرها اللجان لدعم التفاوض.

وأثنى على الجهد والعمل والكبير الذي يبذله فريق التفاوض، والروح الوطنية العالية والمهنية وروح الفريق التي يتمتع بها.

كما اطلع على الملامح العامة لمسودة الاتفاق التي توصل لها الأطراف الثلاث خلال جولات واشنطن التفاوضية.

وجدد حمدوك ثقته في وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، وفريقه التفاوضي.

ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.