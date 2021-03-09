حمدوك وبن سلمان يناقشان الاستثمار السعودي في السودان

ولي العهد السعودي استقبل رئيس الوزراء السوداني بالرياض..الثلاثاء 9 مارس 2021

الرياض 9 مارس 2021 - بحث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وولي العهد السعودي محمد سلمان، سبل تطوير العلاقات بين البلدين، بما في ذلك جوانب التنمية والاستثمار.

ووصل حمدوك، الثلاثاء، إلى العاصمة الرياض مترأسًا وفدا رفيع يضم وزراء مجلس الوزراء والخارجية والمالية والزراعة والاستثمار والثروة الحيوانية، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ونائب مدير جهاز المخابرات العامة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (وا س) إن حمدوك ومحمد بن سلمان استعرضا العلاقات بين الرياض والخرطوم في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية.

وأشارت إلى أن الاجتماع بين الطرفين أكد على "حرص السعودية على أمن واستقرار السودان بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق".

وعبَّرَ رئيس الوزراء السوداني عن تقديره وشُكره للدور المهم الذي اضطلعت به المملكة في دعم عملية السلام بالبلاد، فضلاً عن استضافتها لمؤتمر أصدقاء السودان الذي خُصص لدعم عملية السلام، كما وجَّهَ دعوة لولي العهد لزيارة السودان.

وأفاد بيان عن مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد "الاتفاق على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين البلدين بصورة فورية".

ومن المقرر انعقاد اجتماعات ثنائية بين وزراء المالية والزراعة والثروة الحيوانية ومحافظي البنك المركزي من البلدين لتسريع خطوات التعاون الاقتصادي.

وتستغرق زيارة حمدوك ومرافقيه إلى السعودية يومين.