حمدوك يأمر بإعفاء مدير شركة الموارد المعدنية السودانية

الخرطوم 29 مارس 2020- أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك الأحد قرارا بإعفاء مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة يوسف محمد أحمد الشيخ
والأسبوع الماضي كلف وزير الطاقة والتعدين الجيولوجي هاشم الطيب مديرا للشركة بدلا عن يوسف محمد أحمد الذي تمت التوصية لمجلس الوزراء بتنحيته.
وفى الأثناء كلف وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم في قرار اصدره الأحد عادل عثمان الرشيد بمهام مدير شركة سودامين المحدودة.
وطالب القرار وزارة الطاقة والتعدين وشركة سودامين للتعدين والجهات المختصة الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما أصدر الوزير قرارا اخر أنهى بموجبة تكليف د. يوسف محمد أحمد من مهام إدارة شركة سودامين المحدودة والصادر في الفقرة (2) من القرار الوزاري رقم (48) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢١/مارس ٢٠٢٠.
يذكر ان تعيين واقالة مدراء الهيئات والشركات الحكومية يتم بعد توصية من الوزير المختص لرئيس مجلس الوزراء والذي بدوره يصدر قرارات الاقالة او التعيين.
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