(حمدوك) يؤكد إمساكه بملف السلام ويقول إنه مستعد للتنحي حال طلب الشعب

الخرطوم 21 أغسطس 2020- قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن ملف السلام لا يدار بيد المكون العسكري في الحكومة الانتقالية بمعزل عن مجلسه، وأكد أنه مستعد للتنحي عن منصبه حال طلب منه ذلك.

عبد الله حمدوك

وسبق أن طالب كل من الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو صراحة بإبعاد القيادات العسكرية عن ملف السلام حيث يتولى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي رئاسة وفد الحكومة في التفاوض مع قوى الكفاح المسلح بجوبا، وأن يتولى مجلس الوزراء إدارة التفاوض.

وقال حمدوك خلال حديثه في برنامج "مؤتمر إذاعي" الجمعة"بمناسبة مرور عام على تسلمه مقاليد الوزارة إن " مجلس الوزراء ليس بعيدا عن مفاوضات السلام ويجري اتصالات مستمرة مع الحركات المسلحة المشاركة وغير المشاركة في المفاوضات بما في ذلك الحلو ومحمد نور والملفات التي يحملها وفد التفاوض الحكومي جرى اعدادها داخل مجلس الوزراء".

وأوضح أن مجلس الوزراء كان وضع خطة التفاوض على أساس مناقشة القضايا بأن تجلس كل الحركات على طاولة واحدة وتحدد القضايا ثم يتم الاتفاق على حلها، بدلا عن الطريقة الحالية التي انتهجت المسارات ما أدى لتطاول أمد الجولات.

وأكد حمدوك أن تحقيق وتنفيذ السلام كفيل بإنهاء الصراعات والنزاعات الاثنية والقبلية التي تنشب بين الحين والاخر.

وأفاد أن ما يبدو تراخيا في سير عملية السلام يعود الى أن المعالجة السلمية لا تتوقف عند سقف الاتفاق بل تتناول مخاطبة اسباب المشكلات على الارض وحلها كعملية جبر الضرر والتظلمات المجتمعية قبل تنزيل الاتفاق على الأرض، وأكد تواصله المستمر مع الوفد الحكومي وقوى الكفاح المسلح بجوبا.

ولفت رئيس الوزراء الى أن السلام والعملية الاقتصادية متلازمتان كل منهما مرتبط بنجاح الاخر وأن حكومته من أجل تحقيق هذا الهدف وضعت ميزانية مرتبطة بمحاور عملية السلام.

وقال ان ما يراه البعض بطءً في أداء العملية السياسية يعود في حقيقته لطبيعة وصعوبة المراحل الانتقالية التي تعقب الثورات.

ووصف حمدوك التصدي للعمل العام في السودان بانه تحد كبير لكل من يتعاطاه بسبب تعرض المشتغلين فيه لعمليات تشويه تصل الى حد الشيطنة.

وأكد أنه مستعد للاستقالة من منصبه حال طلب منه ذلك، وقال: "إذا طلب مني الشعب التنحِّي سأغادر وأقول له: "تعظيم سلام".

وأوضح أن اجتياز الصعوبات الراهنة التي تواجه البلاد تستوجب التوافق على شكل من أشكال الميثاق الوطني، لكنه شدد على أهمية تحقيق السلام لتوفير الأرضية اللازمة التي توضع عليها لبنات التنمية.

مهددات الاقتصاد

وبشأن الوضع الاقتصادي المتهالك قال حمدوك أن الأمر يشغله ويؤرق مضجعه لافتا الى أن أكبر مهدد للاقتصاد ينحصر في عمليات التهريب التي تلتهم 40% من المكون لاقتصاد البلاد.

وقال إن لجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة لمحاربة عمليات التهريب نجحت خلال فترة وجيزة في الحد من عملية التهريب في قطاع الدهب وتمكنت من تصدير اربعة أطنان ذهب خلال فترة وجيزة.

ووصف ارتفاع سعر الدولار امام العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين وكذلك ارتفاع اسعار الذهب بانه "عمليات تخريب منظم وممنهج" وغير مبررة اقتصادياً.

وأردف " لا يعقل أن يشتري البعض الذهب بأكثر من 10% من سعره العالمي".

لا للتتريس

وابدى حمدوك رفضه لأسلوب لجان المقاومة التصعيدي بإغلاق الشوارع احتجاجاً على رفضه مقابلة ممثليهم خلال موكب "جرد الحساب" الأخير.

وشدد على أن التواصل والحديث مع الجميع مفتوح لأن الحكومة ليس لديها أي مصالح خاصة.

وتابع " لقائنا والحديث معنا وتطوير البرنامج لا يحتاج تتريس ومظاهرات، الشباب بحاجة لحراسة الثورة وهم حماتها، نحن جميعاً أنجزنا إسقاط النظام، فدعونا نعمل في معركة البناء".

وبدأت لجان المقاومة بعدد من مناطق العاصمة الخرطوم منذ الأربعاء عمليات تصعيد واسعة احتجاجًا على فض قوات الشرطة موكب "جرد الحساب" الذي كان توجه الاثنين الفائت إلى مقر مجلس الوزراء، ولعدم تنفيذ الحكومة حزمة إصلاحات في مؤسسات الدولة كانت وعدت بإنجازها قبل منتصف يونيو الماضي.

وبعث حمدوك رسالة الى لجان المقاومة قائلا "نحن على قارب واحد، ننجو أو نغرق سويا .. لا يوجد منتصر أو مهزوم.. المنتصر الوحيد هو الوطن".