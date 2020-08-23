 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 23 آب (أغسطس) 2020

(حمدوك) يبحث مع المبعوث القطري ملف (سلام السودان) ومفاوضات جوبا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 23 أغسطس 2020 - بحث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لتسوية المنازعات، مطلق القحطاني، سير مفاوضات السلام في جوبا.

JPEG - 16.3 كيلوبايت
مطلق بن ماجد ناصر القحطاني

ونقل المبعوث القطري لحمدوك، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، تحيات قيادة بلاده، وأطلعه على المباحثات التي تستضيفها جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأعرب المبعوث القطري عن "ارتياحه لسير المفاوضات، والتي ستؤدي إلى اتفاق سلام في القريب العاجل".

من جانبه قدم حمدوك شكره للمبعوث القطري على الزيارة، مؤكدا أنها "تعزيز لأواصر الصداقة والإخاء بين البلدين".

وفي وقت لاحق قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن القحطاني اجتمع كذلك برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأضافت" جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي، ودور دولة قطر في دعم عملية السلام في السودان ومسار مفاوضات السلام مع قوى الكفاح المسلح في جوبا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ووصل القحطاني إلى الخرطوم، قادما من جوبا، بعد أن التقى هناك نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعدد من قادة الحركات المسلحة، لبحث مفاوضات السلام في السودان.

ورعت قطر، في 14 يوليو 2011، اتفاق سلام في دارفور وقعت عليه الحكومة مع بعض الحركات المسلحة التي انضوت تحت لواء "التحرير والعدالة"، بينما رفضته حركات التمرد الرئيسية.

وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة السودانية، والحركات المسلحة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس 2019، إلا أن ذلك تأجل عدة مرات جراء تعثر المفاوضات.

ومؤخرا، حددت الوساطة 28 أغسطس الجاري، موعدا لتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات الملحة في مرحلة انتقالية بدأت بالسودان، في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قضايا الانتقال والأولويات 2020-08-23 21:16:57 بقلم : محمد عتيق شهد الأسبوع السوداني المنصرم أحداثاً متسارعةً واكبتها الأقلام السودانية بنفس السرعة ، فيضاً من الكتابات الجادة الشاملة لكل وجهات النظر ، وذلك ببركات العلم والتكنولوجيا التي تجلت في وسائل التواصل الاجتماعي (...)

حمدوك: الحل في تنوير الجماهير بالمؤتمرات الصحفية 2020-08-22 10:04:54 صلاح شعيب ما يزال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يتحاشى الدعوة لعقد مؤتمرات صحفية راتبة، ويفضل الحوارات الفردية مع قلة مختارة من الإعلاميين، والتي لا تطرح كل أسئلة الساعة الجوهرية. ولو أن المؤتمر الصحفي يعني تمثيلا للشعب ما (...)

فلنتقدم بالثورة ، لنصعد بها 2020-08-16 22:55:55 بقلم : محمد عتيق قطاعات هامة من المناضلين السودانيين يطلقون العنان هذه الأيام لمشاعر الحسرة تعتصرهم ، يستعيدون صوراً من أيامهم في دهاليز التعذيب "الحضاري الاسلاموي" ، وهم يشاهدون على الشاشات أمامهم نفس سفراء النظام (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.