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(حمدوك) يبحث مع بنك إقليمي إعادة تأهيل مطار الخرطوم ومشروع الجزيرة

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رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

الخرطوم 8 مارس 2021 – بحث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع مدير بنك التنمية والتجارة بشرق أفريقيا التعاون في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة ومطار الخرطوم.

وتسعى حكومة الانتقال إلى إصلاح مشروع الجزيرة، وهو أكبر مشروع مروي في البلاد تزيد مساحته على المليوني فدان، وذلك بعد تعرضه لتخريب طويل الأمد خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير الممتدة ثلاثين عاماً.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "إن حمدوك استقبل مدير بنك التنمية والتجارة بشرق أفريقيا أدماسو تاديس".

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الحكومة والبنك من أجل دعم اقتصاد البلاد، من بينها "المشاريع المرتبطة بإعادة تأهيل مشروع الجزيرة".

وأضاف: "بجانب تأسيس محافظ تمويلية لتمويل مشروعات ترتبط بصناعة النفط وأنابيب النفط وصوامع الغلال والمشروعات المتعلقة بمطار الخرطوم".

وكشف مدير بنك التنمية والتجارة بشرق أفريقيا أدماسو تاديس عن مشاورات يجريها البنك مع وزارة المعادن لتوقيع مذكرة تفاهم للعمل المشترك في مجال التعدين.

وتعمل حكومة الانتقال على جذب رؤوس الأموال للاستثمار في السودان، منفذة في سبيل ذلك إصلاحات اقتصادية من بينها خفض قيمة العملة الوطنية ورفع الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء والغاز، إضافة إلى الإصلاحات في مؤسسات الدولة.



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