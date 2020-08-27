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(حمدوك) يبعث وفد عال المستوى الى كسلا للوقوف على تطورات الموقف

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الخرطوم 27 أغسطس 2020- أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك توجيهاً الى وفد وزاري بالتوجه الى ولاية كسلا التي تشهد توترات قبلية متصاعدة على مدى أيام.

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رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

وشهدت المدينة الخميس حالة من الفوضى والانفلات الأمني الشديدين في أعقاب احتكاكات جرت بين أنصار الوالي المعين صالح عمار ومناوئين له تحولت الى عمليات سلب ونهب واحراق للسوق الرئيسي.

وبحسب تصريح صادر عن إعلام مجلس الوزراء فإن حمدوك تلقى الخميس تقريراً إضافياً من السلطات الأمنية حول الأوضاع في كسلا، بعد تسلمه الثلاثاء تقريراً أوليا حول الأحداث التي وقعت هناك وسقط على إثرها شخصين وعدد من الجرحى.

وأضاف" وجه رئيس مجلس الوزراء بسفر وفد وزاري رفيع المستوى الى ولاية كسلا لتقديم واجب العزاء في ضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة كسلا وللوقوف على الأوضاع هناك".

وأوضح أن التقرير حدد عدد القوة الموجودة هناك حالياً وأشار الى أنها تحتاج لتعزيزات عاجلة بسبب تطورات الأحداث ووجود تفلتات صاحبت الموكب الذي خرج الخميس وتم إعلانه منذ الأربعاء.

وأكدت التقارير أن السلطات بكسلا كانت على علم بالمسيرة السلمية ومساراتها المحددة والمعلن عنها اليوم، "لكنها انحرفت عن مساراتها".

وذكرت التقارير أن الغرفة المركزية المكونة لمراقبة الأوضاع توصلت لمعلومات أولية عن المتسببين في الأحداث الدامية حيث أُلقي القبض على شخصين مسلحين وخمسة آخرين نهبوا ممتلكات خلال التوترات التي حدثت في السوق. وأفادت التقارير أن شخصين على الأقل لقوا مصرعهم بسبب الأحداث والتفلتات.

وكان رئيس الوزراء وجه السلطات الأمنية في وقت سابق بتعزيز الوجود الأمني والشرطي كما وجه بمواصلة الرصد الدقيق للأحداث وتقديم تقارير مستمرة عن مالات الأحداث في مدينة كسلا.



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