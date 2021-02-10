حمدوك يتجه لتعيين ياسر عرمان مستشاراً سياسياً ويبقي على اثنين من القدامى

عرمان يلوح بعلامة النصر لمئات المحتفلين بالسلام في الساحة الخضراء بالخرطوم

الخرطوم 10 فبراير 2021 – علمت "سودان تربيون" أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، يتجه لتعيين نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان مستشارًا سياسيًا، وذلك في سياق إعادة تشكيل مكتبه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الثلاثاء إنه "تماشياً مع التشكيل الوزاري الجديد وإيفاءً باستحقاقات المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، قرر دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الشروع في إعادة تشكيل مكتبه".

ويضم المكتب عدداً من المستشارين في شؤون الاقتصاد والزراعة والاعلام، وأفادت تقارير صحفية أن كوادر المكتب اتفقوا على الاستقالة لتمكين حمدوك من إعادة الهيكل مجدداً.

وقالت مصادر موثوقة، لـ “سودان تربيون"، الأربعاء: "إن رئيس الوزراء قرر تعيين ياسر سعيد عرمان مستشارًا سياسيًا له".

ولم يتسن لـ “سودان تربيون" التواصل مع عرمان لكن الأخير كان اعتذر عن تولي أي منصب تنفيذي في الحكومة الجديدة بعد أن عرضت عليه حقيبتي الإعلام والخارجية.

وأشارت المصادر إلى أن عبد الله حمدوك قرر إبقاء المستشار الاقتصادي آدم حريكة والمستشار لشؤون السلام جمعة كندة فيما تأكد مغادرة كل من فائز السليك وداليا الروبي من مكتب الاعلام علاوة على ابعاد أمجد فريد مساعد المستشار الاقتصادي الشيخ خضر.

وأفادت المصادر أن الغموض لا يزال يكتنف مصير كبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ خضر عن منصبه في التشكيل الجديد أو تعيينه مرة أخرى. كما لم يتم تسمية المستشار الإعلامي.