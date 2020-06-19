حمدوك يجري اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي ويبحثان ملفات مهمة

الخرطوم 19 يونيو 2020- قالت وكالة الأنباء الإمارتية إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.
- عبد الله حمدوك
وبحثت المهاتفة العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى مستجدات انتشار فايروس كورونا وسبل مواجهته واحتواء آثاره.
وطبقا للوكالة الرسمية فإن المسؤول الإماراتي نقل لحمدوك موقف بلاده الثابت في دعم جمهورية السودان خلال المرحلة الانتقالية المهمة التي تمر بها، وتمنى أن تنجز استحقاقاتها بنجاح وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والاستقرار.
وأكد الجانبان، أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، والتعامل مع الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والطرق السلمية.
وشكر رئيس وزراء السودان دولة الإمارات لمساعدتها بلاده في مواجهة كورونا ووقوفها إلى جانبها خلال الظروف التي مرت بها في الفترة الماضية.
يشار الى أن الإمارات أرسلت خلال الأسابيع الماضية شحنات مساعدات طبية للخرطوم لتمكينها من مواجهة تفشي فايروس كوفيد – 19 المستجد.
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