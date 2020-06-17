(حمدوك) يجري مشاورات واسعة حول مؤتمر برلين لمساعدة السودان

الخرطوم 17 يونيو 2020 – أجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، مشاورات واسعة مع اتحاد أصحاب العمل، والمجتمع المدني، لتنويرهم بالتحضيرات بشأن مؤتمر شركاء السودان الذي سينعقد اسفيريا في 25 يونيو الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

عبد الله حمدوك

وقال حمدوك في منشور على "فيس بوك"، "عقدت اليوم اجتماعين منفصلين مع وفد اتحاد أصحاب العمل، والمجتمع المدني، بحضور وزير المالية، بهدف تنويرهم بالتحضيرات التي تمت بشأن مؤتمر شركاء السودان، الذي سينعقد اسفيريا في العاصمة الألمانية برلين في 25 يونيو الجاري، بتنسيق ألمانيا، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة".

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الثلاثاء أنها ستشارك في مؤتمر أصدقاء السودان الذي ترعاه ألمانيا.

وأضاف، "بكل تأكيد فإن مؤتمر شركاء السودان، يؤسس لعلاقة جديدة مع المجتمع الدولي ويمثل إشارات عودة السودان للمجتمع الدولي في شكل شراكة نطمح فيها لعلاقة دولية متكافئة".

وأوضح أن "مؤتمر شركاء السودان يأتي في ظروف وتعقيدات مختلفة، وتحديات متعددة، والتي نتوقع أن يعالجها المؤتمر، ويدعم الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية لتحقيق شعار الثورة المتمثل في حرية وسلام وعدالة".

في الأثناء أبدى السودان الأربعاء أملا في أن يشارك الاتحاد الإفريقي بفاعلية في مؤتمر شركاء السودان وحث المشاركين للتعجيل بالوفاء بتعهداتهم.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السودان، تلقته "سودان تربيون"، فإن وكيل وزارة الخارجية، السفير الصديق عبد العزيز، قال خلال جلسة عقدها مجلس السلم والأمن الإفريقي خصصت للوقوف على تطورات الأوضاع في السودان، إن "السودان يتطلع لمشاركة الاتحاد الإفريقي بفاعلية في مؤتمر الشراكة الذي سيعقد في برلين في 25 يونيو الجاري".

وأضاف، "يتطلع أيضا أن يواصل الاتحاد الإفريقي دوره البارز والنشط في إنجاح فعاليات المؤتمر من خلال حشد الدعم والمساندة وحث المشاركين للتعجيل بالوفاء بتعهداتهم".

وبناء على دعوة من ألمانيا، والسودان، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، سيجتمع المانحون في برلين، في 25 يونيو الجاري في إطار "مؤتمر شراكة"، مع جميع الشركاء المهتمين بنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.