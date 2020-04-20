(حمدوك) يحث على تنفيذ صارم للتوجيهات الصحية لمواجهة كورونا

الخرطوم 20 أبريل 2020 - دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الاثنين، سلطات بلاده إلى التعامل بصرامة في تنفيذ توجيهات وزارة الصحة حول الحظر الشامل لمواجهة فيروس كورونا.
- رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
وأوضح حمدوك، أن الحظر والإغلاق بين الولايات يشكل السبيل الوحيد لمجابهة الفايروس.
وحذر من أن ظهور العديد من حالات الإصابة بالوباء في السودان يعني الانتشار بصورة خطيرة.
ولفت إلى معاناة الشعوب الأخرى التي أهلكتها الجائحة برغم إمكانياتها الضخمة.
وأضاف، "إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة مع تكاتف الجهود تمكن من عبور مخاطر الكارثة."
وبدأ السبت، حظر تجوال كامل في العاصمة السودانية الخرطوم، لمواجهة الفايروس، لكن التجمعات في الأسواق والمحلات التجارية، مع انتظام صفوف الخبز والوقود ما زالت موجودة بدرجات متفاوتة.
ويتخوف مسؤولي وزارة الصحة، من انهيار النظام الصحي، نتيجة شح المعينات والواقيات في ظل زيادة حالات الإصابة، رغم التدابير الاستثنائية المفروضة للحد من تفشي الجائحة.
وحذرت لجنة الأطباء المركزية بالسودان، الإثنين، من "نزيف" الطواقم الطبية لعدم توفر أدوات الوقاية من فيروس كورونا، وانهيار النظام الصحي في البلاد.
وسجل السودان صباح الإثنين، حالتي وفاة جديدتين بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 12، فيما بلغت محصلة الإصابات 92 بينها 8 متعافين.
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