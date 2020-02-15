 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 15 شباط (فبراير) 2020

حمدوك يحصد مباركة المانيا وميركل تتعهد بدعم الحكومة الانتقالية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 19.3 كيلوبايت
نجيلا ميركل التقت حمدوك في المانيا ووعدت بدعم حكومته الانتقالية ..الجمعة 14 فبراير 2020

برلين 15 فبراير 2020 – تعهدت المستشارة الألمانية نجيلا ميركل، بتقديم دعم للسودان يساعده على التحول الديمقراطي وتحسين اقتصاده المتعثر.

وقالت ميركل التي أثنت على التغيير في السودان خلال مؤتمر صحفي مشترك، جمعها ورئيس الوزراء السوداني، بعد مباحثات جرت بينهما، الجمعة: "يواجه السودان تحديات هائلة بعد ثلاثة عقود من الدكتاتورية، إنه يحتاج إلى شركاء، وألمانيا ترغب في أن تكون شريكا له".

وأضافت: "السودان في وضع اقتصادي صعب للغاية، بينما يتوقع الشعب نجاحات سريعة ولم يعد يصبر على هذه الأحوال. ولهذا نود أن نعمل كل ما في وسعنا من أجل أن يستفاد من هذه النافذة التاريخية، وسوف ندعم السودان برفقة شركائنا بكل ما نستطيع".

من جانبه، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن بلاده تقدر الدعم الذي تقدمه ألمانيا، وأشار إلى أن السودان يجابه عدة تحديات من بينها التوصل السلام، حيث تعقد الحكومة الانتقالية مفاوضات مع الحركات المتمردة في العاصمة الجنوب سودانية. إضافة إلى تحدي الوضع الاقتصادي، إذ يعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة، لم تفلح كل الجهود الحكومة في التخفيف من حدتها.

وأوضح أن أي تطور ايجابي في السودان سينعكس على المنطقة، خاصة للدول التي تعاني هي الأخرى من تحديات مثل ليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال.

وأشار إلى زيارته لألمانية جاءت في أفضل وقت، حيث سبقها إعلان البرلمان الألماني الخميس، إلغاء قرار حرمان السودان من الحصول على أي دعم تنموي. وتضمن مشروع الإعلان استئناف التعاون الإنمائي وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والتقني لتطوير البنية التحتية والحكم الرشيد بهدف تحسين أداء الحكومة السودانية.

ويشارك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في قمة ميونخ للأمن، التي تستضيفها ألمانيا في دورتها 56، خلال 14 – 16 فبراير الجاري، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات، لبحث تهديدات السلم العالمي، خاصة في مناطق ليبيا والشرق الأوسط وشرق أسيا.

والتقي حمدوك، على هامش قمة ميونخ، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت. وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت تقارير إعلامية أن بومبيو تعهد بالمساعدة في إزالة اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في حق رئيس الوزراء! 2020-02-11 07:17:41 الواثق كمير دفعني لكتابة هذه الكلمة القصيرة مداخلة مبثوثة على قروبات الواتساب عن تجربة ليبريا في انتقال السلطة. جوهر البوست أن انشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في ليبريا (لحفظ السلام) ضمن ترتيبات السلام التي اعقبت (...)

وجهاز الدولة: الديكتاتور المطيع 2020-02-10 09:26:05 مجدي الجزولي تحدى الفريق البرهان الحكومة الانتقالية بتكتيك مخاتل، التقى في عنتبي اليوغندية رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنجامين نتنياهو يوم ٣ فبراير ولا هماه شي. التأم اللقاء، بواسطة من الكفيل الإماراتي، وتشجيع شديد من (...)

البرهان/نتنياهو 2020-02-09 22:59:01 الرئيسي والفرعي من الأسئلة بقلم : محمد عتيق جاءت ردود الفعل السودانية على لقاء البرهان/نتنياهو خلال الأسبوع الماضي متنوعةً ومختلفةً امتلأت بها صفحات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وذهبت مذاهب شتى بين الرفض والتأييد ، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.