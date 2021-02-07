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حمدوك يحل الحكومة تمهيداً لإعلان التشكيل الوزاري خلال ساعات

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حمدوك تسلم قائمة مرشحي الحرية والتغيير للحكومة الجديدة ..الاثنين 1 فبراير 2021

الخرطوم 7 فبراير 2021 ـ أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الوزراء والوزراء المُكلفون ووزراء الدولة من مناصبهم، تمهيدا لإعلان حكومة جديدة غدا الاثنين.

ومن المقرر أن تكون الحكومة الجديدة من القوى السياسية وتنظيمات الجبهة الثورية وذلك خلافًا للوزراء المعفيون من مناصبهم الذين كان غالبهم كفاءات غير حزبية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل الأحد: "قرر حمدوك إعفاء الوزراء ووزراء الدولة من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المُكلفين بتصريف أعمال الوزارات".

وأشار القرار إلى أن الوزراء المعفيون سيستمرون في تصريف أعمال الوزارات إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلم.

وعقد حمدوك اجتماعًا استثنائيًا مع الوزراء أبلغهم فيه بإعفائهم من مناصبهم.

والحكومة الجديدة ستكون من 27 وزيرًا، 7 منهم ترشحهم تنظيمات الجبهة الثورية ويسمي المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الدفاع والداخلية، أما البقية تُرشحهم قوى الحرية والتغيير.

وقال مجلس الوزراء إن الطاقم الوزاري المعفى "أنجز المهمة الموكلة له بهمة عالية، وهي وضع حجر الأساس لعملية الانتقال الديمقراطي".

كما أشار الى أن الطاقم الوزاري ساهم في صياغة كافة ملفات الموقف التفاوضي للحكومة الذي أفضى لاتفاق سلام جوبا الذي كانت إحدى شروطه التغيير الوزاري الذي يعني التعديل في الطاقم الوزاري وفق استحقاقات السلام.

وأوضح أن هذا يعتبر دوراً ملهماً يحمل رسالة ذات مغزى في عملية الانتقال الديمقراطي عنوانها ضرورة التقيد والالتزام بقيمة التداول السلمي للمواقع كمبدأ حاسم في ترسيخ قواعد الديمقراطية.

وأضاف "يغادر الوزراء الأكارم مواقعهم لمواقع أخرى ستكون حتماً مرحبة بهم، وذلك لما قدموه من مثال يحتذى ونموذجاً يرتجى وتتعلم منه الأجيال؛ ويتسلم آخرون لهذه المواقع ليقوموا بدورهم في إدارة الدولة واستكمال ما بدأه أقرانهم إسهاماً في عملية البناء والتحول الديمقراطي واستكمال أهداف الثورة المجيدة".



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