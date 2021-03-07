 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 7 آذار (مارس) 2021

حمدوك يدشن حصاد 500 ألف فدان من القمح بمشروع الجزيرة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 99.2 كيلوبايت
حمدوك يشهد بدء حصاد القمح بمشروع الجزيرة ـ 7 مارس 2021

ود مدني 7 مارس 2021 ـ أطلق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح الأحد، عمليات حصاد القمح بمشروع الجزيرة في أواسط السودان، بعد ساعات من مشاركته في حملة قومية إعادة تعمير المشروع الزراعي الضخم.

وتعرض مشرووع الجزيرة بمساحة 2.2 مليون فدان لسنوات من الإهمال وسوء الإدارة إبان النظام السابق ما تسبب في تردي لافت لبنيته التحتية.

ودشن حمدوك برفقة والي ولاية الجزيرة عبد الله إدريس الكنين بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة عمليات حصاد محصول القمح.

ووقف رئيس الوزراء على سير حصاد القطن وبعض مكاتب المشروع التي سيتم تأهيلها.

وأعلن محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق لوكالة السودان للأنباء أن جملة مساحات القمح 500 ألف فدان وتبشر بإنتاجية عالية تصل إلى 19 جوال زنة 100 كيلوجرام للفدان وأكد تأمين احتياجات الحصاد من خيش وجازولين.

وأعلن مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة ذو الكفل محمد الأمين عن توفير 14 ألف بالة خيش و3 ملايين جوال بلاستيك تكفي لحصاد القمح إضافة لتجهيز المخازن والشون لإستلام القمح.

وأشار عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة عثمان حسان حرص الدولة على تحديد سعر مجزي للقمح يلبي طموحات وتطلعات المزارعين.

وكشف عن تحقيق إنتاجية 19 ـ 24 جوال قمح في بعض أقسام المشروع بدأ فيها الحصاد مبكراً.

وينتظر أن يعلن مجلس الوزراء خلال ساعات السعر التأشيري الجديد للقمح وسط توقعات بأن يغطي إنتاج الموسم الحالي 70% من احتياجات البلاد من القمح.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المذكرات المتبادلة في 18-20 مارس 1902 بين الإمبراطور منليك والحكومة البريطانية بشأن النيل الازرق وبحيرة تانا 2021-03-07 06:42:02 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 بدأت المفاوضات لتحديد الحدود بين السودان والحبشة في 15 أبريل 1899 بين الإمبراطور منليك الثاني وجون هارينجتون الممثل البريطاني في الحبشة. وفي أثناء الإعداد لتلك المفاوضات تم (...)

في مكتبة المصوَّرات بالخرطوم.. جنوب السُّودان.. انتفاض مواطني المناطق المقفولة (4 من 6) 2021-03-05 17:19:44 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk ثمَّ جاءت السودنة، والتي انطلقت لجنتها يوم 9 كانون الثاني (يناير) 1954م وكان من المفترض أن تنجز مهمَّتها في فترة مداها ثلاث سنوات، لكنها أنجزت مهامها خلال 11 شهراً، (...)

نحو اصطفاف تاريخي جديد 2021-02-28 20:47:06 بقلم : محمد عتيق انقسم المجتمع بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة بتوحيد سعر الصرف (بمعنى تعويم قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية) .. المقصود بالمؤيدين والمعارضين هنا أنهم جميعهم من أبناء الثورة ومناصريها الذين لا (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.