حمدوك يدشن حصاد 500 ألف فدان من القمح بمشروع الجزيرة

حمدوك يشهد بدء حصاد القمح بمشروع الجزيرة ـ 7 مارس 2021

ود مدني 7 مارس 2021 ـ أطلق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح الأحد، عمليات حصاد القمح بمشروع الجزيرة في أواسط السودان، بعد ساعات من مشاركته في حملة قومية إعادة تعمير المشروع الزراعي الضخم.

وتعرض مشرووع الجزيرة بمساحة 2.2 مليون فدان لسنوات من الإهمال وسوء الإدارة إبان النظام السابق ما تسبب في تردي لافت لبنيته التحتية.

ودشن حمدوك برفقة والي ولاية الجزيرة عبد الله إدريس الكنين بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة عمليات حصاد محصول القمح.

ووقف رئيس الوزراء على سير حصاد القطن وبعض مكاتب المشروع التي سيتم تأهيلها.

وأعلن محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق لوكالة السودان للأنباء أن جملة مساحات القمح 500 ألف فدان وتبشر بإنتاجية عالية تصل إلى 19 جوال زنة 100 كيلوجرام للفدان وأكد تأمين احتياجات الحصاد من خيش وجازولين.

وأعلن مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة ذو الكفل محمد الأمين عن توفير 14 ألف بالة خيش و3 ملايين جوال بلاستيك تكفي لحصاد القمح إضافة لتجهيز المخازن والشون لإستلام القمح.

وأشار عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة عثمان حسان حرص الدولة على تحديد سعر مجزي للقمح يلبي طموحات وتطلعات المزارعين.

وكشف عن تحقيق إنتاجية 19 ـ 24 جوال قمح في بعض أقسام المشروع بدأ فيها الحصاد مبكراً.

وينتظر أن يعلن مجلس الوزراء خلال ساعات السعر التأشيري الجديد للقمح وسط توقعات بأن يغطي إنتاج الموسم الحالي 70% من احتياجات البلاد من القمح.