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حمدوك يدعو نظيريه الاثيوبي والمصري لاجتماع يبحث خيارات التفاوض حول (النهضة)

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رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ـ صورة من سونا

الخرطوم 13 أبريل 2021- وجه رئيس الوزراء السوداني الدعوة لنظيريه المصري والاثيوبي لعقد اجتماع ثلاثي خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الاثيوبي.
ووصلت المفاوضات حول السد العملاق لطريق مسدود بعد آخر جولة عقدتها الأطراف الثلاثة في العاصمة الكونغولية كنشاسا الأسبوع الماضي.

ويهدف الاجتماع المرتقب بحسب تصريح عن مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء الى التباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه في 23 مارس 2015.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في رسالة وجهها لنظيريه الاثيوبي آبي أحمد والمصري إن "المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه اعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وامرا عاجلا".

وأضاف " من المؤسف أن تنقضي عشرة سنوات من المفاوضات دون التوصل لاتفاق، وبالرغم من أنه تم احراز تقدم ملحوظ في جولة المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الاميركية والبنك الدولي فقد بقيت عدة نقاط خلاف بلا حل."

وقال ان الدعوة للاجتماع تأتي وفقا لإعلان المبادئ والتي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين، وتابع "بما أن المفاوضات المباشرة وتلك التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي قد فشلت في التوصل لاتفاق فإن السودان يدعو لاجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو".

ولفت حمدوك في رسالته الى ان المفاوضات التي رعاها الاتحاد الافريقي منذ يونيو 2020 لم تُفض بدورها لاتفاق، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخراً في كينشاسا، والتي قال إنها فشلت في وضع إطار تفاوض مقبول لكل الأطراف.

ورفضت اثيوبيا المقترح السوداني، الذي أيدته مصر، بالاستعانة بوساطة دولية رباعية بقيادة الاتحاد الافريقي، رحبت بها الجهات المدعوة للتوسط.



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