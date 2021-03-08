(حمدوك) يرأس وفداً رفيع المستوى إلى السعودية الثلاثاء

الخرطوم 8 مارس 2021 – يقود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفد سودني رفيع، إلى السعودية غدًا الثلاثاء في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي العهد محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

ويرافق حمدوك وزراء شؤون مجلس الوزيرة والخارجية والمالية والزراعة والاستثمار والتعاون الدولي، إضافة إلى مدير جهاز المخابرات العامة ومحافظ البنك المركزي.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "يغادر حمدوك يوم غدٍ الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية".

وأشار إلى أن حمدوك يلتقي خلال الزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين، كما سيعقد الوفد الذي يرافق رئيس الوزراء لقاءات مع نُظرائهم السعوديين.

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبُل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين".