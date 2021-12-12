 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 12 كانون الأول (ديسمبر) 2021

قرار باستبدال جميع أمناء حكومات الولايات الذين عينهم البرهان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 44.4 كيلوبايت
بثينة دينار

الخرطوم 12 ديسمبر 2021- أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان الأحد قرارا بإنهاء خدمات أمناء الحكومات في الولايات والذين كان جرى تعيينهم على يد القائد العام للجيش.

وفي 25 أكتوبر المنصرم اتخذ عبد الفتاح البرهان قرارات آحادية بفرض حالة الطوارئ في البلاد وتجميد بنود الوثيقة الدستورية ذات الصلة بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير كما أقال الولاة والحكومة المركزية واعتقل عدد كبير من النافذين بما في ذلك وضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية فيما عرف على نطاق واسع بأنه انقلاب عسكري لكن البرهان ومساعديه شددوا على أنها خطوات تصحيحية لإنهاء سيطرة قوى محددة على مفاصل السلطة.

وتوصل البرهان ورئيس الوزراء في 21 نوفمبر إلى تسوية قضت بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء بصلاحيات تخول له تشكيل حكومته دون املاءات.

وفي إطار هذه الصلاحيات أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار قرارا استبدل بموجبه جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم القائد العام للجيش بعد 25 أكتوبر.

وجاء في القرار الصاد عن مجلس الوزراء "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمراجعة القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية، أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي الأستاذة بثينة إبراهيم دينار اليوم القرار رقم (27) لسنة 2021م أعفت بموجبه جميع أمناء حكومات الولايات".

وأشار البيان الى تعيين كل من الطيب محمد الشيخ والياً للخرطوم، وعبد الهادي عبد الله محمد عدلان للجزيرة، والحاج بلة أحمد سومي لنهر النيل، وعوض محمد أحمد قدورة للشمالية ومجدي إبراهيم للبحر الأحمر، وخوجلي حمد عبد الله لكسلا، ومحمد عبد الرحمن محجوب للقضارف، والعالم إبراهيم النور لسنار، والشاذلي إبراهيم خالد إبراهــيم للنيل الأبيض.

كما تم تكليف فضل الله محمد علي التوم والياً لشمال كردفان، وموسى جبر محمود لجنوب كردفان، وخالد محمد أحمد جيلي لغرب كردفان، وحافظ بخيت لشمال دارفور، وبشير مرسال حسب الله لجنوب دارفور، ومحمد آدم عبد الرحمن لشرق دارفور، وسعد آدم بابكر لوسط دارفور، وخميس علي عبد الله لغرب دارفور، وميرغني مكي ميرغني إسماعيل للنيل الأزرق.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من عوراتنا الوطنية 2021-12-12 20:44:05 بقلم :محمد عتيق محمد عتيق جنرالات من القوات النظامية وبقايا لجنة البشير الأمنية يحكمون البلاد بانقلاب عسكري نفّذه رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان عشيَّةَ كان المفروض ، حسب نص الوثيقة الدستورية ، أن يقوم (...)

المواكب المليونية، هل هي غاية في ذاتها؟ 2021-12-11 17:17:03 بقلم: عبد الله رزق عبدالله رزق يتعلق الامر بما اذا كانت المواكب المليونية، التي ظلت تسم الوضع السياسي بالبلاد، طوال العامين الماضيين، غاية في حد ذاتها. فالمواكب، التي لاشك في جدواها وفعاليتها في التصدي للنظم الاستبدادية (...)

تحولات المشهد السوداني (6-6 ) 2021-12-09 15:06:22 في البحث عن الدولة والشرعية السر سيد أحمد السر سيد أحمد تنطلق يوميا نحو 60 حافلة سياحية في المتوسط من الخرطوم نحو القاهرة. وهذا الرقم تصاعد بأكثر من الضعف في أقل من ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى خمس رحلات طيران يومية بين (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.