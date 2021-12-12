قرار باستبدال جميع أمناء حكومات الولايات الذين عينهم البرهان

بثينة دينار

الخرطوم 12 ديسمبر 2021- أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان الأحد قرارا بإنهاء خدمات أمناء الحكومات في الولايات والذين كان جرى تعيينهم على يد القائد العام للجيش.

وفي 25 أكتوبر المنصرم اتخذ عبد الفتاح البرهان قرارات آحادية بفرض حالة الطوارئ في البلاد وتجميد بنود الوثيقة الدستورية ذات الصلة بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير كما أقال الولاة والحكومة المركزية واعتقل عدد كبير من النافذين بما في ذلك وضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية فيما عرف على نطاق واسع بأنه انقلاب عسكري لكن البرهان ومساعديه شددوا على أنها خطوات تصحيحية لإنهاء سيطرة قوى محددة على مفاصل السلطة.

وتوصل البرهان ورئيس الوزراء في 21 نوفمبر إلى تسوية قضت بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء بصلاحيات تخول له تشكيل حكومته دون املاءات.

وفي إطار هذه الصلاحيات أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار قرارا استبدل بموجبه جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم القائد العام للجيش بعد 25 أكتوبر.

وجاء في القرار الصاد عن مجلس الوزراء "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمراجعة القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية، أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي الأستاذة بثينة إبراهيم دينار اليوم القرار رقم (27) لسنة 2021م أعفت بموجبه جميع أمناء حكومات الولايات".

وأشار البيان الى تعيين كل من الطيب محمد الشيخ والياً للخرطوم، وعبد الهادي عبد الله محمد عدلان للجزيرة، والحاج بلة أحمد سومي لنهر النيل، وعوض محمد أحمد قدورة للشمالية ومجدي إبراهيم للبحر الأحمر، وخوجلي حمد عبد الله لكسلا، ومحمد عبد الرحمن محجوب للقضارف، والعالم إبراهيم النور لسنار، والشاذلي إبراهيم خالد إبراهــيم للنيل الأبيض.

كما تم تكليف فضل الله محمد علي التوم والياً لشمال كردفان، وموسى جبر محمود لجنوب كردفان، وخالد محمد أحمد جيلي لغرب كردفان، وحافظ بخيت لشمال دارفور، وبشير مرسال حسب الله لجنوب دارفور، ومحمد آدم عبد الرحمن لشرق دارفور، وسعد آدم بابكر لوسط دارفور، وخميس علي عبد الله لغرب دارفور، وميرغني مكي ميرغني إسماعيل للنيل الأزرق.