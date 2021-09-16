 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 16 أيلول (سبتمبر) 2021

حمدوك يشارك في قمة المناخ باسكتلندا نوفمبر القادم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 65 كيلوبايت
حمدوك يلتقي مدير إدارة شرق ووسط أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة ـ الخرطوم 15 سبتمبر 2021

الخرطوم 16 سبتمبر 2021 ـ أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاركته في قمة المناخ الرئيسية للأمم المتحدة المعروفة باسم "كوب 26" المقرر عقدها في أسكتلندا في نوفمبر القادم.

وناقش مدير إدارة شرق ووسط أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة السفير سايمون ماسترد مع حمدوك، أمس، التقدم المحرز في الاستعدادات لمساهمة السودان في المؤتمر الدولي لتغير المناخ.

والتقى رئيس مجلس الوزراء د بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء المسؤول بوزارة خارجية المملكة المتحد، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ومستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين والقائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى السودان السيدة لويس واكر.

وبحث اللقاء مؤتمر المناخ المقام في اسكتلندا نهاية هذا العام بمشاركة السودان وأكد رئيس الوزراء قبول الدعوة المقدمة له من نظيره البريطاني لحضور المؤتمر.

ورفض الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دعوات لتأجيل قمة المناخ من قبل نشطاء في المجال المناخي بسبب غياب الإنصاف في توزيع لقاحات كورونا.

وقال غوتيريش "إرجاء قمة كوب ليس أمرا جيدا"، مضيفا "كانت هناك حالات إرجاء عدة. القضية ملحة للغاية".

وحض غوتيريش الولايات المتحدة والصين على بذل مزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ، قائلا "نحن بحاجة إلى مشاركة أقوى من جانب الولايات المتحدة، وتحديدا لتمويل قضايا التنمية المتعلقة بالمناخ، ما نحتاج الى جهود إضافية من الصين في ما يتعلق بتخفيف الانبعاثات".

إلى ذلك تناول لقاء المسؤول البريطاني مع حمدوك العلاقات السودانية البريطانية المتطورة وعلاقة السودان بدول الترويكا والتي تعتبر المملكة المتحدة إحداها، بالإضافة إلى بدء الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة المزمع عقده بالخرطوم الشهر القادم.

والتقى ماسترد وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي واجتمع إلى مسؤولين حكوميين من عدة وزارات لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التقدم المحرز في الاستعدادات لمساهمة السودان في المؤتمر الدولي لتغير المناخ.

واجتمع المسؤول البريطاني مع ممثلي شركات سودانية من القطاع الخاص للاطلاع على فرص التجارة والاستثمار للشركات البريطانية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إلى حمدوك والمجلس المركزي 2021-09-12 18:03:28 بقلم :محمد عتيق محمد عتيق لن نتحدث عن العدالة ومؤسساتها ولا عن حقوق شهداء الثورة وجرحاها ومفقوديها علينا (على الثورة ودولتها) ، ولن نتساءل عن التساهل المُخجل مع أركان النظام الساقط ومناشطهم أشخاصاً وأجهزة إعلام ، ولن (...)

حمدوك، وشركاؤه..إلى أين المستقر؟ 2021-09-11 05:23:59 صلاح شعيب هناك بطء مشكوك فيه يلازم حركة الحكومة في كثير من الملفات، وذلك في وقت تنتظر المبادرة لتنجدها. فأمنياً لا تزال البلاد تعاني من أحداث القتل، وترويع صفاء الاجتماع، وضعف الأمل في الإصلاح المقدور عليه. ذلك رغم أن (...)

تعقيب على سلسلة مقالات اعادة التأسيس 2021-09-06 12:38:22 ادناه تعقيب عطا البطحاني على سلسلة مقالات اعادة التأسيس المنشورة الاسبوع الماضي الاخ العزيز السر سيد أحمد شكرا على سلسلة المقالات التى تجمع وتربط باقتدار ما بين القضايا الجوهرية والتحديات الانية أمام متخذى القرار. تابعت (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.