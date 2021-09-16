حمدوك يشارك في قمة المناخ باسكتلندا نوفمبر القادم

حمدوك يلتقي مدير إدارة شرق ووسط أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة ـ الخرطوم 15 سبتمبر 2021

الخرطوم 16 سبتمبر 2021 ـ أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاركته في قمة المناخ الرئيسية للأمم المتحدة المعروفة باسم "كوب 26" المقرر عقدها في أسكتلندا في نوفمبر القادم.

وناقش مدير إدارة شرق ووسط أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة السفير سايمون ماسترد مع حمدوك، أمس، التقدم المحرز في الاستعدادات لمساهمة السودان في المؤتمر الدولي لتغير المناخ.

والتقى رئيس مجلس الوزراء د بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء المسؤول بوزارة خارجية المملكة المتحد، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ومستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين والقائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى السودان السيدة لويس واكر.

وبحث اللقاء مؤتمر المناخ المقام في اسكتلندا نهاية هذا العام بمشاركة السودان وأكد رئيس الوزراء قبول الدعوة المقدمة له من نظيره البريطاني لحضور المؤتمر.

ورفض الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دعوات لتأجيل قمة المناخ من قبل نشطاء في المجال المناخي بسبب غياب الإنصاف في توزيع لقاحات كورونا.

وقال غوتيريش "إرجاء قمة كوب ليس أمرا جيدا"، مضيفا "كانت هناك حالات إرجاء عدة. القضية ملحة للغاية".

وحض غوتيريش الولايات المتحدة والصين على بذل مزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ، قائلا "نحن بحاجة إلى مشاركة أقوى من جانب الولايات المتحدة، وتحديدا لتمويل قضايا التنمية المتعلقة بالمناخ، ما نحتاج الى جهود إضافية من الصين في ما يتعلق بتخفيف الانبعاثات".

إلى ذلك تناول لقاء المسؤول البريطاني مع حمدوك العلاقات السودانية البريطانية المتطورة وعلاقة السودان بدول الترويكا والتي تعتبر المملكة المتحدة إحداها، بالإضافة إلى بدء الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة المزمع عقده بالخرطوم الشهر القادم.

والتقى ماسترد وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي واجتمع إلى مسؤولين حكوميين من عدة وزارات لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التقدم المحرز في الاستعدادات لمساهمة السودان في المؤتمر الدولي لتغير المناخ.

واجتمع المسؤول البريطاني مع ممثلي شركات سودانية من القطاع الخاص للاطلاع على فرص التجارة والاستثمار للشركات البريطانية.