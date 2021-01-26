حمدوك يشارك في مؤتمر دولي لتمويل حل النزاعات في 40 دولة

عبد الله حمدوك

الخرطوم 26 يناير 2021 ـ يشارك رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في مؤتمر اسفيري رفيع المستوى دعا له أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو غوتريس مساء الثلاثاء لدعم صندوق بناء السلام لتمويل جهود منع وحل النزاعات وبناء السلام في أكثر من أربعين دولة.

ويستهدف المؤتمر تجديد موارد صندوق بناء السلام وحشد الدعم الحاسم من الدول الأعضاء لجمع مبلغ 1.5 مليار دولار لتلبية متطلبات الصندوق للفترة 2020 ـ 2024.

ويشارك في المؤتمر إلى جانب الأمين العام للامم المتحدة رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية كندا مارك غارنو اضافة لوزراء وممثلين لـ 59 دولة من مختلف انحاء العالم.

وقال الأمين العام في دعوته لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي "لقد حان الوقت لكي يجدد المجتمع الدولي التزاماته بالتعاون العالمي وتعددية الأطراف والاستثمار في منع الصراع والحفاظ على السلام".

وصندوق بناء السلام الذي أنشأته الجمعية العامة ومجلس الأمن في عام 2005 هو الأداة المالية للأمم المتحدة كملاذ أول للحفاظ على السلام في البلدان أو المواقف المعرضة للخطر أو المتأثرة بالنزاع العنيف.

وتعتبر الإستراتيجية الجديدة للصندوق الأكثر طموحا حتى الآن، حيث تستجيب لنداء الأمين العام لتحقيق قفزة نوعية في الدعم لبناء السلام والوقاية.

واستثمر الصندوق أكثر من 1.2 مليار دولار حتى الآن في أكثر من 60 دولة، بدعم من حوالي 60 دولة عضو.