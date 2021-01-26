 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 26 كانون الثاني (يناير) 2021

حمدوك يشارك في مؤتمر دولي لتمويل حل النزاعات في 40 دولة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 32.5 كيلوبايت
عبد الله حمدوك

الخرطوم 26 يناير 2021 ـ يشارك رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في مؤتمر اسفيري رفيع المستوى دعا له أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو غوتريس مساء الثلاثاء لدعم صندوق بناء السلام لتمويل جهود منع وحل النزاعات وبناء السلام في أكثر من أربعين دولة.

ويستهدف المؤتمر تجديد موارد صندوق بناء السلام وحشد الدعم الحاسم من الدول الأعضاء لجمع مبلغ 1.5 مليار دولار لتلبية متطلبات الصندوق للفترة 2020 ـ 2024.

ويشارك في المؤتمر إلى جانب الأمين العام للامم المتحدة رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية كندا مارك غارنو اضافة لوزراء وممثلين لـ 59 دولة من مختلف انحاء العالم.

وقال الأمين العام في دعوته لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي "لقد حان الوقت لكي يجدد المجتمع الدولي التزاماته بالتعاون العالمي وتعددية الأطراف والاستثمار في منع الصراع والحفاظ على السلام".

وصندوق بناء السلام الذي أنشأته الجمعية العامة ومجلس الأمن في عام 2005 هو الأداة المالية للأمم المتحدة كملاذ أول للحفاظ على السلام في البلدان أو المواقف المعرضة للخطر أو المتأثرة بالنزاع العنيف.

وتعتبر الإستراتيجية الجديدة للصندوق الأكثر طموحا حتى الآن، حيث تستجيب لنداء الأمين العام لتحقيق قفزة نوعية في الدعم لبناء السلام والوقاية.

واستثمر الصندوق أكثر من 1.2 مليار دولار حتى الآن في أكثر من 60 دولة، بدعم من حوالي 60 دولة عضو.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الجيش والجنجويد : حتمية المواجهة 2021-01-24 20:16:29 بقلم : محمد عتيق لم يعد هنالك شك مطلقاً في أن "المكون العسكري" "لجنة البشير الأمنية" "المجلس العسكري" "الفريق البرهان ومن ورائه فلول النظام الساقط" ، أياً كان الاسم ، يعمل على الانقضاض على السلطة .. هذا المكون مدعوماً من (...)

مأزق الانتلجنسيا السودانية 2021-01-24 08:26:16 علي ترايو ان معاناة الانتلجنسيا السودانية (يمينها و يسارها للاسف) لم تقف في حدود حالة الانيما الفكرية الحادة low intellectual capability و هي من متلازمات ما تسمي في علم السيكلوجيا ب *Catatonic schizophrenia - شيزوفرينيا (...)

ما الذي يحدث في كواليس الاقتصاد؟ لماذا خسرت الحكومة الرهان على الحلول الخارجية؟ 2021-01-21 20:59:59 خالد التيجاني النور (1) حقاً ما الذي يجري في كواليس المشهد الاقتصادي، وما الذي يحدث لرهانات الحكومة السودانية على الدور الخارجي الذي ما فتئت تعوّل عليه منذ تنصيبها قبل نحو عام ونصف، كرافعة لا غنى عنها لدعم جهود الإصلاح (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.