قرارات اقتصادية في السودان لـتحفيز الصادرات ومحاربة التهريب

الخرطوم 4 مايو 2020 - أصدرت الحكومة السودانية، الإثنين، قرارات اقتصادية لتحفيز قطاع الصادرات وحماية المنتج المحلي، ومكافحة التهريب عبر الحدود الدولية.
- سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)
وذكر بيان صحفي صادر عن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تلقته "سودان تربيون" أن الحكومة ستنشئ بورصة للذهب، يرافقها توحيد سعر المعدن مع السعر العالمي، بعد أن كانت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي يحددانه.
ووجه حمدوك في البيان، بإلغاء نسبة 10 % التي تخصم من عائدات الصادرات لتغطية احتياجات الدواء، واستبدالها بضريبة على المصدرين والموردين.
وألغى القرار كافة الإعفاءات الجمركية على السلع الواردة، عدا تلك التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي.
كما حدد نسبة 10 % من مضبوطات السلع المهربة، لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانئ والحدود ومنع التهريب.
كذلك، أعلنت الحكومة عن إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص، بجانب صندوق سيادي، لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.
ويعاني السودان من أزمة حادة في النقد الأجنبي، والتي تسببت في أزمات متلاحقة في توفير السلع الاستراتيجية لاسيما الوقود والخبز.
وتعول الحكومة السودانية على الصادرات، كأحد روافد النقد الأجنبي الهامة، إلا أنها تعاني من عدة مشاكل من بينها التهريب المتواصل عبر الحدود.
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