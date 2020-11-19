حمدوك يصدر قرارا بإعفاء وكيل وزارة الصناعة والتجارة من منصبه

الخرطوم 19 نوفمبر 2020- أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بإعفاء وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد علي عبد الله من منصبه.
- محمد عبد الله اعفي من منصب وكيل وزارة التجارة
واتخذ القرار استنادا على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م وبناءً على توصية وزير الصناعة والتجارة.
ووجه القرار وزارات المالية والصناعة والتجارة والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وقبيل الإعلان الرسمي عن قرار الإعفاء بعث الوكيل برسالة للموظفين يوضح فيها مغادرته المنصب.
وقال " ترجلنا بعد خدمة طويلة متصلة امتدت إلى 35 عاماً في وزارة التجارة لنفسح المجال لغيرنا وهذه سنة الحياة والتغيير".
وتابع "سبق أن قبلنا التكليف في حكومة الثورة بداية تشكيلها واجتهدنا بقدر استطاعتنا".
وفى سبتمبر من العام الماضي أصدر رئيس مجلس الوزراء المفوض السفير عمر بشير مانيس قرارا بإعفاء عبد الرحمن عجب أحمد إبراهيم من وظيفة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وتعيين محمد علي عبد الله محمد خلفا له.
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