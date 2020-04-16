 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 16 نيسان (أبريل) 2020

(حمدوك) يعتزم دخول حلبة التفاوض والحكومة تبعث ردا كتابيا الى (الثورية)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 17 أبريل 2020- أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نيته إجراء محادثات مباشرة مع الأطراف ذات الصلة بعملية التفاوض الجاري بجوبا للدفع بالملف والتمكن من تحقيق السلام بالبلاد، في وقت بعثت الحكومة ردا مكتوبا الى الجبهة الثورية في أعقاب احتجاج الأخيرة على اتجاه الحكومة لتعيين الولاة وتسمية أعضاء الهيئة التشريعية.

JPEG - 58.3 كيلوبايت
عبد الله حمدوك يتعهد بوقف الحرب وبناء اقتصاد السودان المأزوم .. صورة من ( أ ف ب)

وأجرى حمدوك اتصالا هاتفيا الخميس برئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس بحثا خلاله القضايا المتعلقة بالسلام وكيفية تذليل العقبات.

ونقل بيان عن مجلس الوزراء أن حمدوك "أكد حرصه على تحقيق السلام العادل في السودان كأولوية قصوى لحكومة الفترة الانتقالية، وأعلن عزمه القيام بمباحثات مباشرة في هذا الشأن فور انتهاء الجائحة الحالية".

وطبقا للبيان فإن رئيس الجبهة الثورية أكد أيضا الحرص على الوصول إلى سلام شامل يضع حدا للاحتراب ويعالج جذور الازمات ويعزز الامن والاستقرار في السودان، وأن الطرفان اتفقا على التشاور في كافة القضايا.

من جهة أخرى قالت الوساطة الجنوب سودانية إنها تلقت خطابين من الحكومة السودانية يتعلقان بكيفية انضمام حركات دارفور الموجودة بجوبا للمفاوضات وتعيين الولاة والمجلس التشريعي.

وتقدمت حركات دارفورية غير منضوية تحت لواء الجبهة الثورية بطلب للالتحاق بالتفاوض الجاري حاليا وهي التحالف السوداني بقيادة خميس عبد الله أبكر (خمسة عشر فصيلاً) وحركة جيش تحرير السودان بقيادة احمد ابراهيم يوسف (كازسكي)

وأفاد عضو الوساطة ضيو مطوك في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقده مع مكونات الجبهة الثورية برئاسة أمينها العام جبريل ابراهيم إن الاجتماع ناقش القضايا المهمة ونظر في الخطابين الذين وردا من الحكومة الانتقالية للوساطة؟

وأشار ضيو الى أن وجود قيادات وعناصر فعالة ظلت تطالب بالانضمام للعملية السلمية وسبق أن تمت مناقشة هذا الأمر مع الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحسب نصوص إعلان جوبا الذي يتطلب موافقة الأطراف الموقعة للإعلان للموافقة لانضمام أي حركة.

وأوضح أن الجبهة الثورية وعدت بدراسة خطاب الحكومة بشأن ضم الحركات الدارفورية والرد عليه في أقرب وقت.

وقال مطوك إنه تم تسليم قيادات الثورية كذلك خطاب الحكومة الثاني المتعلق بطلب تعيين الولاة والمجلس التشريعي الانتقالي بحسب المصفوفة التي تمت اجازتها مؤخرا من مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير وتعهدت الجبهة الثورية أيضا بدراسته والرد عليه.

والثلاثاء اتهم تحالف الجبهة الثورية، قوى "الحرية والتغيير"-الحاضنة السياسية للحكومة في السودان-، بتجاوز قوى الهامش وانتهاج المحاصصات الحزبية في تسمية الولاة المدنيين واختيار أشخاص يفتقرون الى الكفاءة كما هددت بمقاومة المصفوفة التي جرى التوافق عليها بين أركان الحكومة الانتقالية.

وأقر اجتماع ثلاثي عقد السبت الماضي في الخرطوم بين قيادات الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي وتحالف الحرية والتغيير ضرورة تسريع استكمال هياكل السلطة بتكوين المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات.

وطالبت الجبهة الثورية، الحكومة الانتقالية بتمليكها نتائج الاجتماع الثلاثي بين قوى الحرية والتغيير بالخرطوم ومجلسي السيادة والوزراء، وما تمخض عنه من مصفوفة زمنية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، بغرض الرد عليها كتابة.

وتأخر استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بعد تعذر تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين ولاة مدنيين، بسبب اعتراض مكونات الجبهة الثورية، التي تتفاوض مع الحكومة في جوبا، إلى حين توقيع اتفاق سلام نهائي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الترامبية المستجدة فى عصر جائحة الكرونا !. 2020-04-15 15:57:25 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com فى الوقت الذى تتضافر فيه جهود العالم لمواجهة جائحة الكرونا، بدعم الأنظمة الصحية العالمية والوطنية، ورفع درجة الحيطة والحذر والتعاون والتضامن العالمى للوقوف الجماعى فى وجه الجائحة، (...)

فاروق أبو عيسي...حزن مستحق 2020-04-14 17:30:32 بقلم: حاتم السر قال تعالي: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ» (الأعراف/ 34). سبحان الله قبل لحظات كان مقبلا على الدنيا كل الدنيا وفجأة وبدون سابق انذار (...)

المطالبون بالانقلاب عسكري 2020-04-12 20:36:42 بقلم : محمد عتيق تعود الناس على أن الانقلابات العسكرية تجد من يخرج ويتظاهر تأييداً لها ، ولكننا لم نشهد الذي يحدث الآن ؛ نشهد الآن مجموعات - ولو ضئيلة - تخرج وتتظاهر طلباً لانقلاب عسكري ، تبدأ بالنداء : يا برهان دايرين (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.