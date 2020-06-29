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(حمدوك) يعلن عن قرارات حاسمة ويتعهد بتنفيذ حزمة مطالب خلال أسبوعين

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الخرطوم 29 يونيو 2020 – أطلق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تعهدات بتنفيذ حزمة مطالب دفعت بها لجان المقاومة وتنوي تعزيزها بمواكب حاشدة الثلاثاء بتأييد قوى سياسية عديدة، كما أعلن عن قرارات حاسمة تمس مفاصل الاقتصاد والسياسة.

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رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك .. صورة لـ (أ ف ب)

وتطالب منظمة أسر الشهداء بتولي النيابة العامة التحقيق في جريمة فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش الذي حدث في 3 يونيو 2019، وهذا ما تؤيده لجان المقاومة التي تطالب إيضا مع القوى السياسية بالإسراع في محاكمة المتورطين في الانتهاكات وإحلال السلام واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، خاصة حكام الولايات وتشكيل المجلس التشريعي.

وقال عبد الله حمدوك، في خطاب إلى الشعب، بُث على القنوات الرسمية، رصدته "سودان تربيون"، مساء الاثنين: "اؤكد أن كل المطالب هي مشروعة واستحقاقات لازمة لا مناص عنها من أجل وضع قاطرة الثورة في مسارها الصحيح. وستعمل حكومة الفترة الانتقالية على تنفيذها بالشكل الأمثل خلال الاسبوعين القادمين، متوخيين في ذلك التوصل الي أعلى درجات التوافق والرضا الشعبي".

ووعد حمدوك أيضا بإصدار قرارات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وتابع "قد يكون لبعضها إثر كبير سياسياً واقتصادياً واجتماعياً" لكنه حذر من أن تقوم جهات – لم يسمها، باستغلالها لتأجيج وصناعة حالة من عدم الاستقرار.

وأردف "انني أدعوكم جميعاً، لتوخي اقصى درجات اليقظة والحذر ... سنعبر وسننتصر بوحدتنا وبتمسكنا بأهداف ثورتنا المجيدة".

وقال رئيس الوزراء: "إن التوازن الذي تقوم عليه المرحلة الانتقالية التي تحاول حكومة الثورة ادارتها، توازن حساس وحرج. وانه يمر بين كل حين وآخر بكثير من المصاعب والهزات التي تهدد استقراره، وتتربص به قوى كثيرة داخل وخارج البلاد تحاول إعادة مسيرتنا الي الوراء".

وأضاف: "ما أؤكده واعد به باننا قد نتعثر ولكننا لن نعود إلى الوراء. إنني أُعيد التأكيد على التزامات الحكومة المبدئية بتحقيق العدالة والقصاص الذي يضمن عدم تكرار الجرائم التي تم ارتكابها خلال الثلاثين عاما الماضية".

وأفاد بأن حكومته ستحارب سياسات الافقار المنظم التي انتهجها نظام الرئيس المعزول عمر البشير لصالح سياسات اقتصادية متوازنة تضمن التنمية وعدالة توزيع الموارد وتوفير الخدمات الاساسية للجميع.

وقال إن حكومته تعمل على "تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في السودان والسعي لإسكات صوت الرصاص وجدل البندقية في الساحة السياسية السودانية الي الابد، وضمان سيادة حكم القانون والعدالة في ربوع البلاد بشكل جذري لا مساومة ولا تهاون فيه".

وناشد رئيس الوزراء المحتجين بتوخي الحرص وإتباع الإرشادات الصحية التي تساهم في الوقابة من زيادة انتشار فايروس كورونا، وأشار إلى يثق في "يقظة الثوار وتمسكهم بسلاح السلمية الذي انتصرت به الثورة في مواجهة القوى الظلامية"، في إشارة إلى نظام البشير.

وبدأ الجيش السوداني عصر الاثنين يعيد انتشاره بكثافة في الشوارع الرئيسية بالعاصمة الخرطوم، وسط مخاوف من حدوث أعمال عنف أثناء الاحتجاجات التي أعلنت النيابة العامة عن تأمينها، وقد القت القوات الأمنية على عناصر إسلامية تخطط لأحداث عنف أثناء المليونية.



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