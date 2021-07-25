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حمدوك يعين عرمان مستشارا سياسيا ويعفي المراجع العام

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عقار يتوسط جلاب (يمين) وعرمان (يسار) ـ وكالات

الخرطوم 25 يوليو 2021 ـ أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، قرارات بتعيين مستشارين له من بينهم نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان واعفاء المراجع العام.

وعين حمدوك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية مستشارين لرئيس مجلس الوزراء.

وسمى القرار ياسر سعيد عرمان مستشارا سياسيا وعائشة حمد محمد مستشارة لشؤون النوع الاجتماعي وعلى جماع عبد الله مستشارا للحوكمة والاصلاح المؤسسي وحسان نصر الله علي كرار مستشارا للسلام.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإعفاء الطاهر عبد القيوم إبراهيم من وظيفة المراجع القومي لجمهورية السودان، وتكليف فخر الدين عبد الرحمن السيد علي بتسيير مهام المراجع العام.

الى ذلك رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني بتعيين عرمان مستشارا سياسيا لرئيس مجلس الوزراء.

وقال القيادي بالحزب حاتم السر في تصريح الأحد "سيكون تعيين عرمان مسؤولا عن ملف الشؤون السياسية بمجلس الوزراء مؤشرا إيجابيا إذا أعطي تفويضا كاملا لإدارة الملف وصلاحيات واسعة للتقدم به للأمام".

وأكد السر أن القرار جاء في الوقت المناسب ليتفرغ رئيس الوزراء لمتابعة السلطة التنفيذية.

وأضاف "هذا القرار يحمل العديد من الرسائل والأسباب التي دفعت رئيس الوزراء إلى تعيين مستشار للشؤون السياسية، أهمها رغبته في متابعة تنفيذ المبادرة التي أطلقها مؤخرا والتي تحتاج عملية إتمامها على أكمل وجه، إلى شخصية مثل عرمان ذات مواقف سياسية ايجابية ولديه المقدرة والمعرفة بمتطلبات المرحلة الراهنة ومدرك لرؤية الأطراف السودانية كافة للحل وهذه العوامل تساعده في إنجاز تحول حقيقي بالمشهد السياسي بالبلاد".

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