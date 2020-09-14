حمدوك يقدم خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو

الخرطوم 14 سبتمبر 2020 – يقدم رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بيان السودان في الدورة الــ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ أعمالها الثلاثاء عبر تقنية الفيديو.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

وذكر بيان للخارجية السودانية، تلقته "سودان تربيون"، أن أعمال الدورة ستنطلق تحت شعار: "المستقبل الذي نريد، الأمم المتحدة التي نحتاجها، إعادة تأكيد الالتزام الجماعي بالتعددية لمواجهة جائحة كورونا المستجد عبر العمل الفعال متعدد الأطراف".

وتتزامن دورة العام الحالي مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى 75 لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعقد الدورة وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة افتراضيا عبر البيانات المسجلة مسبقا، نسبة للظروف الصحية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، فضلا عن الإجراءات الاحترازية والصحية المطبقة عالميا.

وستعقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، وهي الاحتفال بالذكرى (75) لتأسيس الأمم المتحدة، والاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأقل نمواً، والاجتماع رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة، وقمة التنوع البيولوجي، والاجتماع رفيع المستوى لتعزيز اليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية بتاريخ، والاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى (25) للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.