 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 21 آب (أغسطس) 2020

حمدوك يقول ان الحكومة هي الصانع الفعلي لعملية السلام في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الجلسة الافتتاحية للجولة الثالثة من مفاوضات السلام بجوبا 10 ديسمبر 2019
الخرطوم 21 أغسطس 2020- شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على ان الحكومة المدنية هي التي وضعت خطة السلام وتفاوض الحركات المسلحة على الرغم من قيادة المكون العسكري للوفد المفاوض مع الحركات المسلحة في جوبا.

في برنامج مؤتمر إذاعي على راديو ام درمان يوم الجمعة امتد لأكثر من ساعة نقلته كل المحطات العامة والخاصة نفى حمدوك ما يتردد عن غياب الحكومة المدنية عن ملف السلام وأنها تركته بيد المكون العسكري الذي يقود الوفد الحكومي المفاوض.

وقال حمدوك انه على علم بكل الخطوات التي تتم في عملية السلام و"حاضر في كل شيء كما انه على اتصال بجميع قادة الحركات المسلحة المشاركة في المفاوضات بالإضافة إلى غير المشاركين بمن فيهم الحلو وعبدالواحد نور.

وأشار إلى زيارته لكاوده مقر حركة الحلو ولقائه بعبدالواحد في باريس مشددا على ان ذلك نابع من إيمانه بأنه لن يكون هناك استقرار وتنمية في لبلاد بدون سلام.

وتجيء هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو انسحابها من المفاوضات احتجاجا على وجود محمد حمدان دقلو (حميدتي) على رأس الوفد الحكومي المفاوض.

وقالت ان قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي ارتكبت جرائم في أرجاء السودان المختلفة وبالتالي هو غير مؤهل لقيادة الوفد الحكومي المفاوض.

وأعلنت الوساطة الجنوبية عن تعليق المفاوضات إلى حين اجراء مشاورات مع رئيس التنظيم عبدالعزيز الحلو الموجود حاليا خارج مقر المفاوضات.

وأشار رئيس الوزراء السوداني ان الحكومة الانتقالية لها مكونان مدني وعسكري وانها حكومة واحدة لا حكومتان كما أن هندسة عملية السلام التي تتم في جوبا وضعت في مجلس الوزراء.

"المحاور الخمسة التي تقوم عليها المفاوضات من محور التنمية الاقتصادية الاجتماعية، الحكم والإدارة، العدالة والقوانين، العون الإنساني والترتيبات الامنية كلها أعدت في مجلس الوزراء وآي محور يقوم على رأسه أحد الوزراء".

وأضاف ان اعضاء الوفد الحكومي المفاوض اختارهم الجهاز التنفيذي وأنهم يقومون بالتفاوض الفعلي مع الحركات المسلحة وليس رئيس العسكري التي يقود الوفد، كما أشار إلى مشاركة قوى الحرية والتغيير وخبراء سودانيين في المفاوضات.

وأوضح حمدوك على ان أنهم في البداية كانوا يرون ان تتم المفاوضات عبر المحاور الخمسة التي حددتها الحكومة لأن تحقيق السلام المستدام يستدعي مخاطبة جذور الأزمة.

واردف "ولذلك فكرنا في ان تتم عملية السلام عبر محاور وليس مسارات ولكن نتيجة للإرث التاريخي لحركات الكفاح المسلح التي قدمت مساهمات كبيرة جدا في التغيير وإسقاط النظام فإن المحادثات قائمة الان على مسارات وليس محاور لكن اي من هذه المسارات خاطب نفس القضايا".

وأضاف ان وجود هذه المسارات المختلفة ساهم في إطالة أمد المفاوضات إلى اكثر من ستة أشهر كما هو متفق عليه نسبة لمناقشة ذات القضايا في كل مسار على حدة.

وكان رئيس الوزراء السوداني تحدث مطولا في بداية المقابلة الإذاعية عند ضرورة التحالف المدني العسكري لإكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في السودان وقال ان الجيش السوداني له دور تاريخي مشهود في الثورات الشعبية ضد الأنظمة الاستبدادية عبر انحيازه للشعب والمساهمة في الفترة الانتقالية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حمدوك: الحل في تنوير الجماهير بالمؤتمرات الصحفية 2020-08-22 10:04:54 صلاح شعيب ما يزال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يتحاشى الدعوة لعقد مؤتمرات صحفية راتبة، ويفضل الحوارات الفردية مع قلة مختارة من الإعلاميين، والتي لا تطرح كل أسئلة الساعة الجوهرية. ولو أن المؤتمر الصحفي يعني تمثيلا للشعب ما (...)

فلنتقدم بالثورة ، لنصعد بها 2020-08-16 22:55:55 بقلم : محمد عتيق قطاعات هامة من المناضلين السودانيين يطلقون العنان هذه الأيام لمشاعر الحسرة تعتصرهم ، يستعيدون صوراً من أيامهم في دهاليز التعذيب "الحضاري الاسلاموي" ، وهم يشاهدون على الشاشات أمامهم نفس سفراء النظام (...)

حول مزاعم (عبد الرسول النور) عن "البُغض و الكراهية" و التسليح في جنوب كردفان/جبال النوبة (2-2). 2020-08-15 12:01:31 بقلم : عادل شالوكا توطئة : في المقال السابق إستعرضنا إدِّعاءات (عبد الرسول النور) في محاولته للإجابة على السؤال الذي إعتبره (مُلِحَّاً) – و هو كذلك – و لكن ما جاء في إفاداتِه كان مُجافياً للحقائق. و لذلك رأينا ضرورة (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.