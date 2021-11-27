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(حمدوك) يقيل مدير الشرطة ونائبه بعد اتهامات بقتل متظاهرين

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الخرطوم 27 نوفمبر 2021 - دفعت اتهامات أثارها رئيس مجلس السيادة وناشطين حول تورط عناصر شرطية بقتل المتظاهرين؛ برئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى إقالة مدير عام قوات الشرطة ونائبه.

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عبد الله حمدوك

وسجل متظاهرون شهادتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بقمع الشرطة للاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري والتي أودت بحياة 42 شخصًا وجرح أكثر من ألف شخص، وفقًا للجنة أطباء السودان.

وقتل حوالي 15 متظاهر خلال احتجاجات 17 نوفمبر الجاري غالبهم في مدينة الخرطوم بحري، لكن مدير الشرطة عقد مؤتمرا صحفيا بعدها بيوم قال فيه إن المضابط الرسمية لم تسجل سوى مصرع شخص واحد لا يمت بصلة للاحتجاجات.

وفي حوار مع صحيفة فايناشنيال تايمز قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ان بعض عناصر الشرطة وملحين ربما كانوا وراء قتل المحتجين السلميين مبرئا الجيش والدعم السريع من تلك المسؤولية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت؛ إن حمدوك أعفى "مدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي ونائبه الفريق الصادق على إبراهيم".

وعيّن حمدوك الفريق شرطة عنان حامد مديرًا عامًا لقوات الشرطة واللواء مدثر عبد الرحمن نائبًا له ومفتشًا عامًا لقوات الشرطة.

وتُطالب لجان المقاومة بمحاسبة قادة الانقلاب العسكري على حكومة الانتقال، وهم ممثلون في الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة.



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