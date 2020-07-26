حمدوك يلتقي الولاة الجدد وممثلو حزب الأمة يؤدون القسم الإثنين

عبد الله حمدوك

الخرطوم 26 يوليو 2020 – عقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد اجتماعاً بحكام الولايات الجُدد قبل أداء اليمين الدستورية غدًا الاثنين وتسليمهم مهام الحُكم بصورة رسمية، في وقت خالف الحكام التابعين لحزب الأمة توجيهات قادتهم بالاعتذار عن التكليف.

وعيّن رئيس الوزراء الوزراء، الأربعاء الفائت، حكام مدنيين لولايات السودان الـ 18 بينهم سيدتان، لتسلم مهام الحُكم التي كانوا يقودها عسكريون مُنذ أبريل 2019.

والتقي رئيس الوزراء، الأحد، بالحكام الجُدد وطالبهم بتعزيز الأمن والاهتمام بمعاش الناس وتوفير السلع الاستهلاكية وتعزيز فرص الشباب في العمل وزيادة تمثيل النساء في مؤسسات الحكم وإصلاح الخدمة المدنية، إضافة إلى محاربة التهريب لا سيما في الولايات الحدودية.

وقال بيان، صادر عن مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون": "إن اللقاء ناقش الأولويات العشرة لحكومة الفترة الانتقالية، والتي تتضمن إيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل المستدام ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة".

وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عن قرب إجازة قانون الحُكم الاتحادي الجديد، مشيرًا إلى أن مسودة القانون استوعبت كافة قضايا الولايات.

وأشار إلى أن خطوة تعيين الولاة المدنيين تعتبر جبارة في اتجاه استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وأكد على "أن تعيين سيدتين في التشكيل الولائي لأول مرة في تاريخ السودان محل فخر وإعزاز وخطوة في الاتجاه الصحيح في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في أجهزة الحكم المختلفة".

وقال وزير الداخلية، الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، أن تعيين الولاة المدنيين يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مدنية الدولة ومدخل صحيح لبداية الإصلاح في الولايات.

وتعهدت وزيرة المالية المكلفة، هبة محمد، بإعانة الحكام في إكمال مهامهم وواجباتهم على مستوى الولايات.

وقال البيان إن الحكام عبروا عن شكرهم على لتكليفهم بقيادة الولايات، وتعهدوا ببذل قصارى جهدهم لتحقيق شعارات الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

ويجد بعض الحكام معارضة كبيرة من مكونات الولايات، خاصة في ولايات شرق السودان ونهر النيل شمالاً.

وطالب حزب الأمة، الخميس، 6 قادة من حزبه ممن عينهم رئيس الوزراء حكاماً للولايات بالاعتذار عن التكليف، نسبة لرفض الحزب المشاركة في مؤسسات الحكم الولائي المعلنة لتجاوزها المبادئ المتفق عليها، وافتقارها لمقومات البقاء والقبول الجماهيري.

لكن مصادراً متطابقة أكدت لـ"سودان تربيون" أن الولاة المنتمين الى حزب الأمة لن ينسحبوا وسيكونوا على الموعد عند أداء القسم الاثنين.