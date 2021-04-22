حمدوك يلغي قرارات إنشاء سدي (دال) و(كجبار) بشمال السودان

حمدوك أعلن الغاء قرار إنشاء سدي دال وكجبار بالولاية الشمالية..الخميس 22 أبريل 2021

كدنتكار 22 أبريل 2021 -ألغى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارات إنشاء سدّي دال وكجبار، شمالي السودان، تجاوباً مع رفض الأهالي إقامة هذه المشاريع التي كان نظام الرئيس المعزول عمر البشير يعتزمها.

ويقع سد كجبار في الولاية الشمالية، عند الشلال الثالث في منطقة كجبار، وهي إحدى مناطق المحس وتقع على بعد 111 كم شمال مدينة دنقلا.

وظل الأهالي في مناطق النوبة، شمال السودان، يناهضون قرارات إنشاء السدود، لخشيتهم من التهجير خاصة وان الحكومة لم تقم بإجراء دراسة الجدوى الكافية لتعويض سكان المنطقة ولم تضع لهم البديل المناسب من أراضٍ سكنية وزراعية .

هذا إضافة لضياع إرث الحضارة النوبية الذي تذخر به المنطقة، خاصة وان سعة الخزان ستغرق مناطق واسعة تمتد حتى القولد وكومي في جنوب السد.

وأقام الأهالي بمنطقة "كدنتكار" نصباً تذكارياً لـ 4 قتلى، كانوا اغتيلوا بيد قوى الأمن أثناء احتجاجات على قيام سد كجبار في 13 يونيو 2007،

وأعلن حمدوك، الذي خاطب الأهالي أمام النصب التذكاري، الخميس، إلغاء مشاريع السدود الكبرى، ومن ضمنها سدّي دال وكجبار.

وطالب بإخضاع المشاريع الكبرى على نهر النيل لدراسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، تكون فيها المجتمعات المحلية "شريكا اصيلا في القرار وفي الاستفادة من عوائد المشاريع".

وبدأت النيابة العامة قبل أسابيع تحيقا في مقتل المتظاهرين الأربعة، كما قامت بنبش قبور ثلاث منهم لإعادة تشريحها، حيث أكدت التقارير الطبية وفاتهم عبر إصابات نارية مباشرة.

وقال حمدوك إن مناطق شمال السودان عانت من التهميش مثل بقية مناطق البلاد.

ويزور حمدوك الولاية الشمالية على رأس وفد وزاري رفيع، وقد وصلها بعد زيارة امتدت ليومين لولاية نهر النيل.

ونص اتفاق مسار الشمال، المضمن في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020؛ إلغاء إقامة سدي دال وكجبار.