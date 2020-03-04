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(حمدوك) يوافق على تمديد عمل لجنة تحقيق أحداث الخميس

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محتجون يواجهون عنف الشرطة .. الخميس 20 فبراير 2020 "مواقع تواصل"

الخرطوم 4 مارس 2020 - وافق رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، على تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الخميس، على أن تُنهي أعمالها الجمعة.

وقمعت قوات الشرطة 22 فبراير الفائت بعنف مفرط، مظاهرات خرجت للضغط على قادة الجيش للتراجع عن إحالة ضباط إلى المعاش، مما أدى إلى إصابة العشرات، بعضها بالرصاص وفقًا لتقرير صادر من وزارة الصحة.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، البراق النذير الوراق، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "وافق حمدوك على طلب اللجنة لتمديد أعمال، ويتوقع أن تقدم تقريرها النهائي في 5 مارس الجاري".

وأشار الوراق إلى أن اللجنة المكونة من قبل النائب العام، قدمت تقريرها الابتدائي، لكنها تحتاج لوقت إضافي لاستكمال بقية التحقيق ليشمل الأدلة الجنائية.

وكون حمدوك في 21 مارس، لجنة تحقيق حول قمع قوات الشرطة لاحتجاجات، خرجت للضغط على قادة الجيش للتراجع عن إحالة ضباط للمعاش كانوا وقفوا مع المحتجين إبان محاولات القوات الأمنية التابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير فض اعتصام حول محيط قيادة الجيش.



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