(حمدوك) يوجه بالتحقيق في اقتحام قوات شرطية لمستشفيات واعتقال جرحى

الخرطوم 1 ديسمبر 2021 - أوصى رئيس الوزراء المُعاد إلى منصبه عبد الله حمدوك، قوات الشرطة بحماية حق التظاهر وطالب بإجراء تحقيق حول اقتحام اثنين من المستشفيات وسط الخرطوم واعتقال جرحى.

حمدوك طالب مدير الشرطة بحماية المتظاهرين

وبث ناشطون مقاطع فيديو تُظهر اقتحام قوى الشرطة لمستشفيات فضيل والفيصل القريبان من شارع القصر الذي شهد الثلاثاء مظاهرات منددة بالشراكة مع العسكر وبالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك.

وأدت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين إلى إصابة نحو 100 شخص وفقًا للجنة طبية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء، إن عبد الله حمدوك التقى قيادات الشرطة و"تلقى تقريرا مفصلا بشأن مواكب 30 نوفمبر".

وأضاف: "وجه رئيس الوزراء قوات الشرطة بتوخي أعلى درجات الاحترافية في حماية المواكب السلمية".

وطالب حمدوك "بإجراء تحقيق فوري حول اقتحام عناصر الشرطة لأحد المستشفيات واعتقال مُصاب منها".

وتحدث ناشطون عن اعتقال عناصر الشرطة لبعض المصابين من داخل مستشفى الفيصل التي ذهبوا إليها لتلقي العلاج، كما القوا داخلها عبوات الغاز المسيل للدموع رغم تكدسها بالمرضى.

وقال نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، دانيال ويس، إن استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان غير مقبول، وذلك تعليقًا على اقتحام المستشفى بالقوة.

واتهم رئيس مجلس السيادة وقائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق، قوى الشرطة بقتل المتظاهرين.

وقُتل 43 متظاهرا وأصيب أكثر من ألف آخرين، خلال الاحتجاجات التي تُنظمها لجان المقاومة ضد الانقلاب العسكري الذي قاده قائد عام الجيش في 25 أكتوبر الفائت.