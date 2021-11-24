حمدوك يوجه بالوقف الفوري للإعفاءات والتعيينات بكافة الوحدات الحكومية

الخرطوم 24 نوفمبر 2021- وجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي الي حين إشعار آخر.

عبد الله حمدوك

وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أصدر قرارات بموجب أوامر الطوارئ التي فرضها في 25 أكتوبر الماضي قضت بإعفاء وتعيين عديد من المسؤولين في مؤسسات حكومية مهمة بينها الهيئة القومية للتلفزيون ووكالة السودان للأنباء والمجلس القومي للصحافة وديوان الزكاة وهيئات أخرى.

وحظيت قرارات البرهان بموجة نقد واسعة باعتبارها عمدت إلى إعادة تعيين واجهات إسلامية محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

والثلاثاء أعيد مدير التلفزيون لقمان أحمد الى منصبه بعد أن كان البرهان قرر تعيين إبراهيم البز عي مكانه.

ووجه حمدوك بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة.