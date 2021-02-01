حملة أممية لدعم (الوضع السيء) للاجئين الإثيوبيين بالسودان

لاجئون إثيوبيون في مركز استقبال اللاجئين في حمدايت بولاية كسلا ـ سودان تربيون

الخرطوم 1 فبراير 2021 ـ وصف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وضع اللاجئين الإثيوبيين بشرق السودان بأنه "سيء للغاية" وناشد المانحين لتمويل مساعدات غذائية وتغذوية لما يزيد على 60 ألف لاجئ إثيوبي.

ورحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة من اليابان بلغت 800 ألف دولار لصالح اللاجئين الإثوبيين الذين فروا من الحرب في إقليم تقراي منذ نوفمبر الماضي.

وأعرب ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان حميد نورو عن امتنان برنامج الأغذية العالمي لحكومة اليابان وشعبها على هذه المساهمة السخية التي جاءت في وقت حرج حيث لا يزال الوضع الإنساني على الحدود سيء للغاية.

وبحسب نورو فإن المساهمة المقدمة من حكومة اليابان تساعد برنامج الأغذية العالمي على توفير حصص غذائية شهرية تشمل الذرة والعدس والزيت والملح للاجئين الاثيوبيين.

وأضاف نورو: "لقد فر الأشخاص الذين وصلوا الحدود دون شيء تقريباً، منهكين وجوعى وليس لديهم فكرة عن متى سيتمكنوا من العودة إلى ديارهم. ومن الضروري أن نتحرك بسرعة لتقديم المساعدات الضرورية لهم في الوقت الذي يحاولون فيه التغلب على صدمة نزوحهم من ديارهم".

وأشار إلى حملة تمويل جماعي نيابة عن اللاجئين الأثيوبيين أطلقها برنامج الأغذية العالمي في الأسبوع الماضي عبر تطبيق شارك الوجبة "ShareTheMeal".

وقال إن هذه الحملة تتيح للأفراد المانحين من جميع أنحاء العالم التبرع للاجئين في الوقت الذي يحتاجون فيه بشدة للدعم.

من جانبه قال السفير الياباني تاكاشي هاتوري: "تتشرف حكومة اليابان بصفتها عضو مسؤول في المجتمع الدولي بالمساهمة في حماية ومساعدة النازحين".

وتعهد السفير بأن تواصل اليابان دعم جهود السودان من خلال شراكتها الراسخة مع برنامج الأغذية العالمي.

وأطلق برنامج الأغذية العالمي رسميا حملة "شارك الوجبة" لجمع التمويل في الأسبوع الماضي التي تستهدف المستخدمين لتطبيق الحملة لمشاركة 1,000,000 وجبة.

وإلى جانب المساهمات من اليابان وحملة شارك الوجبة، تلقى برنامج الأغذية العالمي 15,000 يورو من إمارة أندورا للاستجابة للاجئين.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإنه استجاب بسرعة لتدفق اللاجئين الجدد من اليوم الأول، مقدماً الغذاء للوجبات الساخنة والبسكويت عالي الطاقة في مراكز الاستقبال على الحدود، وتوزيع حصص غذائية شهرية للاجئين في المخيمات والدعم التغذوي للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات.

وتمكن البرنامج من خلال التمويل المرن المقدم من ألمانيا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية من تحويل موارد بلغت 5.2 مليون دولار نحو الاستجابة الفورية للاجئين منذ بداية هذه الحالة الطارئة.

وعلى الرغم من هذه المساهمات والجهود السخية، لا يزال برنامج الأغذية العالمي بالسودان يحتاج إلى 173.8 مليون دولار لتمويل عملياته في النصف الأول من هذا العام، منها 8.6 مليون دولار مطلوبة لاستدامة المساعدات الغذائية والدعم التغذوي للاجئين القادمين من منطقة تيغراي على مدى الأربعة أشهر القادمة.