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حميدتي: عازمون على تحقيق السلام في السودان وجنوب السودان

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الخرطوم 12 يناير 2020 - أعلن نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأحد، عزم الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام بدولتي السودان جنوب السودان.

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وطبقا لبيان صادر عن المجلس السيادي، تلقته "سودان تربيون"، فإن حميدتي استقبل مبعوث الرئيس الكيني للسلام، كالوزيو مسيوكا، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

وأوضح المبعوث، أن "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى قضية السلام بجنوب السودان".

وأضاف، "السودان وكينيا سيدفعان بتحقيق السلام في جنوب السودان والمساعدة في تشكيل الحكومة الانتقالية".

وفي سبتمبر 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق السلام النهائي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول "إيقاد".

وتعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بعدًا قبليًا، وخلفت نحو 10 آلاف قتيل، ومئات آلاف المشردين.

وأوضح أن كينيا طلبت من السودان مساعدتها ودول الإقليم في عملية مكافحة الجراد الصحراوي باعتبار أن السودان يمتلك خبرات وتجارب وإمكانيات في محاربة الآفة الآتية من اليمن والصومال وإثيوبيا وتتجه صوب كينيا وأوغندا.

وتستأنف كل من الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" محادثات السلام، في جوبا، الإثنين، حول المسارات الخمس للتفاوض.



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