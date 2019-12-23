(حميدتي): عبد العزيز الحلو رجل فاضل خاض تجارب (مريرة)

الخرطوم 23 ديسمبر 2019 - وصف عضو المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، رئيس الحركة الشعبية - شمال، عبد العزيز الحلو، بأنه "رجل فاضل".

سلفا وحميدتي وقادة الجبهة الثورية وعبد العزيز الحلو بعد التوقيع على"إعلان جوبا" .. 11 سبتمبر 2019 (سودان تربيون)

وقال حميدتي في مقابلة بثتها فضائية "الشروق"، الاثنين إن اللقاء الذي جمعه مؤخرا، مع الحلو، في العاصمة جوبا، كان طيبا، وكسر حواجز العزلة بينهما.

وأضاف، "عبد العزيز الحلو رجل فاضل، فقط كانت لديه تجارب مريرة".

وأمهلت الوساطة الجنوب سودانية لمفاوضات السلام، السبت، كل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة الحلو 24 ساعة انتهت الأحد من أجل التوصل الى إعلان مبادئ، بعد فشل الطرفين في الاتفاق حول العلاقة بين الدين والدولة.

وتتمسك الحركة الشعبية بإدراج علمانية الدولة في اتفاق السلام أو تقبل خيار الحُكم الذاتي للنيل الأزرق وجنوب كردفان، ورفض مقترح مناقشة الأمر في المؤتمر الدستوري المزمع عقده نهاية الفترة الانتقالية.

وشدَّد دقلو، على أن السودان يمر حاليا بمنعطف يتطلب توحيد الجميع للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وأكد أن الشعب السوداني سيكون الضامن للاتفاق المرتقب توقيعه مع حركات الكفاح المسلح في جوبا.

ولفت إلى أن السلام قادم لا محالة، ودعا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق السلام المنشود.

ووجه دقلو، رسالة خاصة إلى رئيس حركة تحرير السودان في دارفور المتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، عبد الواحد محمد نور، مفادها ضرورة أن يلتحق بمفاوضات السلام في جوبا.