(حميدتي) على رأس وفد رفيع المستوى في أنقرة لبحث العلاقات

الخرطوم 27 مايو 2021 - وصل إلى العاصمة التركية أنقرة، الخميس، نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان "حميدتي"، ومسؤولين رفيعي المستوى لبحث العلاقات.

حمدان دلقو الشهير بـ(حميدتي) قائد (الدعم السريع) ..صورة ارشيفية

ورافق حميدتي في زيارته إلى تركيا وزراء الزراعة والغابات والطاقة والنفط والثروة الحيوانية والنقل والتنمية العمرانية، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وقال مجلس السيادة، الخميس، إن الزيارة ترمي الى بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وأشار إلى أن زيارة الوفد الرفيع إلى أنقرة جاءت تلبية لدعوة رسمية من الحكومية التركية.

وتحدث تقرير صحفي، نشره موقع كاروو، عن أن تركيا وعدت قائد الدعم السريع بمعدات حربية متقدمة منها طائرات مسيرة دون طيار "درون" وأخرى مضادة للدروع والدبابات.

وقال الموقع إن الجيش السوداني لديه تحفظات على العلاقة بين حميدتي وتركيا.

والتقى حميدتي نائب الرئيس التركي فؤاد أوغلو، في مارس الفائت، أثناء مشاركته في مراسم تنصيب رئيس النيجر الجديد.

وفي 16 مايو الجاري، وصل إلى انقرة شقيق حميدتي ونائبه في قيادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان في زيارة جرى الترتيب لها بعيدًا عن مؤسسات الدولة، وفقًا لموقع مونتي كاروو.