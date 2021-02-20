(حميدتي) في أبوظبي للمشاركة في معرض الدفاع الدولي

الخرطوم 20 فبراير 2021 – وصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، السبت، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للمشاركة في معرض الدفاع الدولي.

حميدتي

ويُعد معرض الدفاع الدولي (آيدكس)، أحد أبرز المعارض الدفاعية على مستوى العالم، وهو معرض يُقام كل عامين، ويشارك في هذه الدورة 1.112 شركة من 59 دولة، إضافة إلى مشاركة 77 وزير دفاع و7 شخصية عسكرية.

وقالت وكالة السودان للأنباء، إن نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، وصل إلى الإمارات في زيارة رسمية.

وأشارت إلى أن حميدتي سيشارك في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، وهما معرضان تستمر فعالياتها في الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.

وقال حميدتي، في تصريح نشره على حسابه في الفيسبوك قبل وصوله إلى الإمارات: "إن الخرطوم وأبو ظبي تربطهما أواصر الأخوة والصداقة والمصالح المشتركة، سنعمل على تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعات شعبي البلدين".

وترتبط الإمارات بعلاقة جيدة مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، وسط اتهامات بأن الرجل يقاتل إلى جانب القائد العسكري المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا المدعوم من أبو ظبي، لكن قوات الدعم السريع ظلت تُكذب هذه المزاعم.