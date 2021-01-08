"حميدتي" في إريتريا برفقة وزير الخارجية ومدير المخابرات

الخرطوم 8 يناير 2021 ـ وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" صباح الجمعة الى إريتريا في زيارة تستغرق يوما واحدا، يرافقه فيها وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة.

حميدتي في مطار الخرطوم مغادرا لأسمرا ـ 8 يناير 2021 ـ صورة من صفحة مجلس السيادة بفيسبوك

وكان في وداع حميدتي بمطار الخرطوم إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الامين العام للمجلس.

وينتظر أن يكون ملف الحدود بين السودان وإثيوبيا حاضرا في المباحثات التي يتوقع أن يعقدها حميدتي في أسمرا مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

ودون حميدتي على حسابه في فيسك: "غادرنا اليوم إلى الجارة إريتريا وضم الوفد وزير الخارجية عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد وعدداً من المسؤولين بالدولة، في إطار زيارة تبحث علاقات البلدين والتعاون وحسن الجوار والأوضاع في المنطقة والإقليم".

وتأتي زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي غداة ختام زيارة مبعوث الرئيس الإريتري ومستشاره يماني قبراب ووزير الخارجية عثمان صالح إلى السودان.

والتقى الوفد الإريتري بالخرطوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير الخارجية عمر قمر الدين.