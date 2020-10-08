 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

حميدتي: لا نمتلك (عصا موسى) لحل الضائقة الأمنية والاقتصادية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 8 أكتوبر 2020 - قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو ان الحكومة لا تملك عصا سحرية تمكنها من تجاوز الضائقة الاقتصادية بين يوم ليلة ولكن السلام يؤهل البلاد للخروج من هذه الازمة.

JPEG - 27.4 كيلوبايت
حميدتي

وقال حميدتي في مؤتمر صحفي مشترك مع قيادات الجبهة الثورية عقب عودتهم من جوبا إن "البلد تعيش ضائقة اقتصادية وأمنية وليس في أيدينا عصاة موسى.. وأتينا مع وفد مقدمة الجبهة الثورية للعمل سويا لحل الأزمة الاقتصادية"

ويرزح السودان، الذي يواجه أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات واسعة، تحت دين يتوقع أن يصل 56 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، ويعاني في الوقت نفسه أزمات متجددة في المحروقات والخبز، و تدهورا مستمرا في عملته الوطنية.

وتقول الحكومة ان فاتورة الحرب ستوجه لتنفيذ اتفاقية السلام وعودة النازحين لمناطق الانتاج الامر الذي سيساهم في اطلاق عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد.

وتقدر الامم المتحدة عدد النازحين واللاجئين بأربعة مليون سوداني.

وفي حديث له امام لقاء جماهيري فور عودته للخرطوم حيا حميدتي النازحين والاجئين على تحمل مشاق الحروب وأوزارها خلال السنوات الماضية

وقال "الانتصارات الحقيقية هي السلام وبتكاتفنا ستنتصر إرادة تنفيذ السلام أيضا.. ونحيي النازحين واللاجئين الذين صبروا كثيرا وعانوا كثيرا".

وأوضح أن السلام الموقع ليس موجها ضد أحد ولا يقصي أي طرف أو حزب، بل هو لمصلحة الشعب السوداني كافة.

وتابع، "فشلنا في إدارة تنوعنا طوال السنين الماضية، ولكننا تعلمنا أخيرا من دروس الماضي".

وأكد حميدتي التزام الحكومة بتنفيذ الجداول الزمنية لمصفوفة اتفاق السلام، وتوقع ظهور نتائج مبشرة للشعب السوداني خلال الايام القادمة، وطالب الأجهزة الإعلامية بكتابة المعلومات الدقيقة دون تلفيق للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

ووقع الاتفاق النهائي للسلام السبت الماضي، في جوبا بين كل من الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة، بحضور رؤساء عدة دول، وممثلين عن مصر وقطر والإمارات، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة كشهود وضامنين للاتفاق، دون مشاركة الحلو أو حركة عبد الواحد نور المتمردتين.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حول قرار إنهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان فى السودان 2020-10-08 05:59:12 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com سيذكر ويُسجّل التاريخ السودانى الحديث، اليوم السادس من أكتوبر من عام 2020، بأنّه اليوم المشهود الذى أنهى فيه مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، فى دورته الخامسة والأربعين (45) ( 14 سبتمبر- (...)

58 عاماً في ضيافة الأرض وحب النّاس 2020-10-06 05:34:02 ياسر عرمان اليوم 5 أكتوبر 2020 عيد ميلادي ال(58) يأتي بطعم السّلام وحُب النّاس والوطن؛ ولم أزلْ طفلاً عند أمي وأبي. اليوم أستعيد ذكريات الأمس والاوقات القديمة بجمالها ونزقها صعوداً وهبوطاً، نجاحاتٍ واخفاقات وخيبات، ولا (...)

شباب الثورة ووعي الحقائق 2020-10-04 18:44:23 بقلم محمد عتيق كما رددنا كثيراً ، وردد الكثيرون : ثورة ديسمبر ٢٠١٨ السودانية ثورة عظيمة ، لا أستكثر عليها إذا قلت أنها ستتم الإشارة لها مستقبلاً عند حساب المراحل التاريخية وأحداثها: أنها قبل ثورة ديسمبر أو بعدها .. (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.