حميدتي والميرغني يبحثان بالقاهرة تحديات الحكومة الانتقالية

حمدتي زار الميرغني بمقر إقامته في فيلا "طيبة "بمصر الجديدة .. السبت 14 مارس 2020

الخرطوم 14 مارس 2020 - بحث عضو مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، مع رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل"، محمد عثمان الميرغني بمقر إقامته بالقاهرة، السبت، التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

وتناول اللقاء، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون"، القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة، وجهود الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية، بما يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة، تقود البلاد نحو السلام والاستقرار.

وأمَّن اللقاء على جهود الحكومة لتحقيق السلام عبر المفاوضات الجارية في جوبا مع حركات الكفاح المسلح، وجهود السودان في تحقيق السلام في دولة الجنوب.

وتطرق اللقاء أيضا إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يدعم جهود حكومة الفترة الانتقالية ويحقق مصالح الشعب السوداني.

ووصل حميدتي ظهر السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

ويبحث حميدتي خلال زيارته مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.